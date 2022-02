Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring soll mit vielen Zuschauern stattfinden. Die Veranstalter planen damit, dass es beim Jubiläumsrennen keine Einschränkungen geben soll.

Das Rennen soll wieder fast wie vor der Pandemie stattfinden - ohne Einschränkungen bei der Anzahl der Tickets und den verfügbaren Plätzen. Die Erfahrungen aus den vergangen zwei Sommern während der Pandemie hätten gezeigt, dass es möglich sei, für die warmen Monate die Rückkehr der Fans vorzubereiten, teilte die Rennleitung am Freitag mit. Auch weil die Veranstaltung hauptsächlich im Freien stattfinde. Die Fans würden demnach auch wieder Zugang zu den Camping-Plätzen an der Nordschleife, den Tribünen der Grand-Prix-Strecke und dem Fahrerlager bekommen.

Fans jubeln den Fahrern beim Rennen im Jahr 2015 zu. picture alliance / dpa | Thomas Frey

Es soll das zurückkehren, was das Rennen ausmache

Nach Angaben der Veranstalter soll in diesem Jahr das zurückkehren, was das Rennen ausmache: heiße Reifen, glühende Bremsen, Grillwürstchen und Lagerfeuer in der Nacht, eine Motorsportatmosphäre. Ob die Atmosphäre aber wirklich so werde wie vor der Pandemie, müsse sich noch zeigen. Zwar würden Tickets ohne Beschränkung verkauft, aber ob es Zugangsbeschränkungen wie die 2G-Regel, Maskenpflicht oder Corona-Tests geben werde, liege an der Gesetzeslage im Mai.

Rennen 2021 nur unter strengen Hygienevorschriften

Im vergangenen Jahr konnten nur 11.600 Zuschauer auf die Rennstrecke, das Camping an der Nordschleife war nicht gestattet. Das war damals nur im Rahmen eines Modellprojekts mit wissenschaftlicher Begleitung möglich, für das der Kreis Ahrweiler und das Land Rheinland-Pfalz eine Sondergenehmigung ausgestellt hatten. Im Jahr 2020 war das Rennen komplett ausgefallen.