Für die Verantwortlichen des Nürburgrings ist es das "Rennwochenende des Jahres". Mehr als 200.000 Motorsportfans werden zum 24-Stunden-Rennen in der Eifel erwartet.

140 Teams fahren bei dem Rennklassiker von Samstag auf Sonntag auf der längsten Rennstrecke der Welt um den Sieg. Das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring wird auf einem etwa 25 Kilometer langen Rundkurs ausgetragen, der aus Grand-Prix-Strecke und Nordschleife, der "Grünen Hölle", besteht. Rund 450 Fahrer aus 34 Ländern sind dabei, zum Beispiel auch ein rein chinesisches Team, das mit einem Auto der Marke Lynk & Co antritt, die zum ersten Mal bei dem Rennen vertreten ist.

Die Platzierungen werden in insgesamt 20 Klassen ausgefahren. Den Gesamtsieg dürfte sich aber eines der Top-Teams der GT3-Fahrzeuge sichern. Hier treten 27 Mannschaften mit acht verschiedenen Fabrikaten an: unter anderem Audi, BMW, Lamborghini, Mercedes und Porsche. Bei den Spitzenteams sind durchweg bekannte und sehr gute Rennfahrer am Start.

Vor der Startaufstellung am Samstag ist beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring immer richtig viel los. dpa Bildfunk Picture Alliance

Rennställe aus dem Kreis Ahrweiler sind Favoriten

Zu den Favoriten zählen in diesem Jahr auch wieder die beiden Top-Rennställe aus Meuspath im Kreis Ahrweiler: Scherer Sport PHX und Mantey Racing. Beide haben das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring bereits sieben Mal gewinnen können, so oft wie kein anderes Team. Auch bei den Vorbereitungsrennen im Rahmen der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) und der 24h-Qualifiers fuhren die beiden Rennställe aus der Eifel mit ihren Porsche-Teams Siege ein.

Das Besondere für viele Fans ist beim 24-Stunden-Rennen auch der Zutritt zum Fahrerlager direkt hinter Boxengasse am Grand-Prix-Kurs. Dort haben Besucherinnen und Besucher die Chance, Autos, Material und die Arbeit der Teams aus nächster Nähe zu erleben. Ab Donnerstag sind Shuttle-Busse im Einsatz, die regelmäßig die wichtigsten Zuschauerbereiche an der Nordschleife mit dem Grand-Prix-Kurs verbinden.

Oldtimer-Rennen im Rahmenprogramm

Am Fronleichnamwochenende stehen neben dem 24-Stunden-Rennen noch weitere Highlights an: unter anderem findet am Samstagvormittag das Rennen der ADAC 24h-Classic statt, bei dem das Starterfeld mit 210 historischen Fahrzeugen ausgebucht ist. Das sportliche Programm auf der Rennstrecke beginnt am Donnerstagvormittag. Nach den Qualifying-Tagen am Donnerstag und Freitag startet das Hauptrennen des Wochenendes am Samstag um 16 Uhr.

Party auf den Campingplätzen

Die Campingplätze rund um den Nürburgring sind bereits seit Montag geöffnet. Viele Motorsportbegeisterte sind schon am vergangenen Wochenende angereist. Insgesamt werden zehntausende Fans erwartet. 2024 kamen laut den Nürburgring-Verantwortlichen insgesamt 240.000 Besucherinnen und Besucher in die Eifel. Traditionell sorgen sie für viel Party und ausgelassene Festivalstimmung auf den Campingflächen und Parkplätzen rund um die Strecke.

Whirlpool direkt an der Nordschleife: Beim 24-Stunden-Rennen lassen sich die Fans einiges einfallen. dpa Bildfunk Picture Alliance

Polizei ist am Nürburgring mit vielen Einsatzkräften vor Ort

Die Polizei ist sei Mittwoch vor Ort und wird aktuelle Informationen über den öffentlichen WhatsApp-Kanal des Polizeipräsidiums Koblenz kommunizieren. Die Polizei hofft, dass größere Staus bei der An- und Abreise vermieden werden können.