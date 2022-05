20.000 SolidAHRitätsbändchen verkauft

per Mail teilen

Bislang sind im von der Flut betroffenen Ahrtal rund 20.000 sogenannte SolidAHRitätsbändchen verkauft worden. Initiiert wurde die Aktion von den Verkehrsvereinen in Dernau, Rech und Mayschoss. Sie hatten zum "Wandern für den Wiederaufbau" eingeladen. Dabei wurden an jedem Oktoberwochenende auf dem Rotweinwanderweg heimische Weine und Snacks angeboten. Für fünf Euro konnten Touristen ein Bändchen oder für sechs Euro ein Weinglas bekommen. Mit dem Erlös werden die Menschen in den Flutgebieten beim Wiederaufbau unterstützt.