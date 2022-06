20 Jahre UNESCO Welterbe Oberes Mittelrheintal - Fünf Tops und Flops

Ausgerechnet der damalige Kulturstaatssekretär und Welterbe-Beauftragte der Mainzer Landesregierung Walter Schumacher (SPD) spricht aus, was viele Entscheidungsträger wohl oft nur hinter vorgehaltener Hand wispern - der Loreleyfelsen sei versifft. Zwar entbrennt auch eine Debatte darüber, dass ausgerechnet der Welter-Bebeauftragte sich auf diese despektierliche Weise über sein Rheintal äußert, aber im Kern ist die Sache ausgesprochen: Vielerorts in den Rheingemeinden war und ist eine Modernisierung und Sanierung dringend nötig.

Mit harter Kritik kommt schließlich Bewegung ins Mittelrheintal

Die unangenehme Wahrheit ist ausgesprochen. Ende Mai 2015 gibt Innenminister Roger Lewentz (SPD) erstmals die Idee einer dezentralen Bundesgartenschau im Welterbetal bekannt: eine BUGA, die entlang der 67 Kilometer in verschiedenen Orten des UNESCO-Tals zwischen Bingen/Rüdesheim und Koblenz ausgetragen wird.

Es ist ein Vorschlag, der auch getragen ist vom positiven Nachhall der BUGA 2011 in Koblenz, deren breiter Akzeptanz in der Bevölkerung und auch bei kommunalen Entscheidungsträgern und anderen Behörden. Dazu kommt die Tatsache, dass auch Jahre nach 2011 und bis heute die Menschen in der Region davon sprechen, was die BUGA für die Stadt bewirkt hat: Mit deutlich mehr zahlenden Gästen als erwartet, ist die BUGA in Koblenz finanziell und vom Standpunkt der Stadtentwicklung ein Erfolg.

An diese Stimmung im Tal konnte vielerorts angeknüpft werden

Aus der BUGA 2031 im Mittelrheintal wurde die BUGA 2029. SWR

Im April 2018 beschließen die Delegierten des Zweckverbands Welterbe Oberes Mittelrhein auf ihrer Sitzung, dass sie sich mit ihrer Region als Austragungsort für eine BUGA im Jahr 2031 bewerben wollen. Einen Monat später bekommt die Region von der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) den Zuschlag.

Aus BUGA 2031 wird BUGA 2029

Doch dabei bleibt es nicht. Weil München seine Bewerbung für eine BUGA 2029 zurückzieht, schlägt die DBG dem Mittelrheintal vor, die BUGA um zwei Jahre vorzuziehen. Da sind zwar schon die ersten Werbe-Artikel mit der 2031 gedruckt, doch das ist kein Hindernis. Die Zuversicht für ein Gelingen ist da. Nicht zuletzt hat Koblenz mit 2011 ein ähnliches "Schicksal“ erlebt: Auch hier wurde die BUGA kurzerhand vorgezogen, denn Duisburg war abgesprungen.