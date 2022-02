Ärger über 2G-Regel: Einzelhändler im Norden von RLP fühlen sich abgehängt

In Hessen gilt ab dem 7. Februar beim Einkaufen kein 2G mehr - die grenznahen Einzelhändler befürchten deshalb weitere Umsatzeinbußen. Unter anderem der Diezer Gewerbeverein fordert, dass Rheinland-Pfalz nachzieht.

Erst wurde die 2G-Regel in Baden-Würtemberg gerichtlich gekippt, jetzt hat auch die hessische Landesregierung die Corona-Maßnahmen so gelockert, dass auch Ungeimpfte wieder in die Geschäfte dürfen. Währenddessen gilt beim Einkaufen in Rheinland-Pfalz immer noch 2G. Die Einzelhändler im Norden des Landes reagieren mit Sorge und Unverständnis.

Thomas Klein, der Vorstand des Gewerbevereins in Diez bezeichnet die unterschiedlichen Regelungen in den beiden Bundesländern als "Schwachsinn". Es könne nicht sein, dass auf diese Art Umsatzverschiebungen begünstigt würden. "Der Föderalismus hat sich in Corona-Zeiten nicht als förderlich erwiesen", meint der Geschäftsmann.

Sorge, dass Kunden jetzt nach Hessen Einkaufen gehen

Er nennt das Vorgehen "geschäftsschädigend" und spricht von Umsatzeinbußen zwischen 15 und 40 Prozent zu Vorpandemiejahren. Januar und Februar seien zwar tendenziell immer etwas ruhigere Monate, doch momentan sei es besonders ruhig, betont auch seine Frau, Silke Klein. Die Einführung von 2G sei in ihrem Modehaus in Diez deutlich spürbar gewesen. Sie befürchtet, dass die Leute "jetzt nach Hessen strömen" werden.

Von Montabaur aus ist es über die A3 oder mit dem ICE ebenfalls nicht weit bis ins hessische Limburg. Der Citymananger der Stadt Montabaur, Josef Schüller, sagt deshalb zum Thema 2G im Handel: "Was in Limburg gilt, muss auch in Montabaur gelten - und umgekehrt." Er kann nicht verstehen, dass die Bundesländer keine einheitliche Linie fahren und kritisiert die unklaren Vorgaben: "Wenn etwas nicht mehr notwendig ist, dann müssen wir viel schneller mit der Abschaffung sein."

"Unsere Aufgabe sollte es sein, zu beraten und zu verkaufen, nicht zu kontrollieren."

Auch in anderen Städten im Norden von Rheinland-Pfalz, wie zum Beispiel in Andernach oder Neuwied hofft man nun darauf, dass die 2G-Regel im Einzelhandel bald fällt. Axel Wöckner von den Deichstadtfreunden in Neuwied verweist neben der spürbar zurückgegangenen Frequenz in den Läden auch auf das Selbstverständnis der Händler: "Unsere Aufgabe sollte es sein, zu beraten und zu verkaufen, nicht zu kontrollieren."

Einzelhandel bezweifelt Nutzen von 2G-Regel

Bändchen, die sich Kunden in Läden abholen konnten, um sich weitere Kontrollen zu ersparen, hätten zwar geholfen, dennoch seien die Menschen spürbar zurückhaltender beim Einkaufen gewesen. Dabei verweist Wöckner auf die guten Hygienekonzepte im Einzelhandel samt Maskenpflicht: "Ich wüsste niemanden, der sich im Einzelhandel angesteckt hat."

Aus Sicht von Dr. Thomas Scherer, dem Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Mitte mit Sitz in Mainz, ging es bei der 2G-Regelung weniger darum, die Menschen zu schützen, als "die Impfquote hochzutreiben". Der gewünschte Effekt sei aber nicht eingetreten - stattdessen seien die Kunden nur ins Online-Geschäft abgewandert.

"Die 2G-Regelung hat nur wirtschaftliche Auswirkungen, aber ist nicht gesundheitsrelevant."

Scherer fordert deshalb in Richtung Landesregierung "nach vorne zu schauen". Landesweit seien durch die 2G-Regel weniger Kunden in die Läden gekommen und Umsätze eingebrochen. Mit Verweis auf Erfahrungen aus anderen Bundesländern wie Niedersachsen, wo die 2G vom Oberverwaltungsgericht als "nicht notwendig" eingestuft wurde, sagt Scherer: "Die 2G-Regelung hat nur wirtschaftliche Auswirkungen, aber ist nicht gesundheitsrelevant."

Das Gesundheitsministerium wollte sich auf SWR-Anfrage nicht zu möglichen Lockerungen im Einzelhandel äußern. Allerdings gibt es bereits am Dienstag ein weiteres Treffen der Gesundheitsminister der Länder. Die Freien Wähler haben außerdem für die nächste Landtagssitzung (16./17. Februar) den Antrag gestellt, 2G im Einzelhandel aufzuheben, dafür aber eine FFP2-Maskenpflicht einzuführen.