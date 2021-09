17-Jährige bei Unfall mit Rollermobil schwer verletzt

In Etzbach-Heckenhof im Kreis Altenkirchen ist am Abend eine 17 Jahre alte Jugendliche bei einem Unfall schwer verletzt worden. Sie war laut Polizei mit einem italienischen dreirädrigen Rollermobil mit Fahrerkabine unterwegs und wollte auf die Bundesstraße 62 in Richtung Wissen abbiegen. Dabei übersah die Fahrerin ein entgegenkommendes, vorfahrtberechtigtes Auto. Der Mercedes erfasste das Moped seitlich, die Fahrerin wurde in der Kabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Der Fahrer und der Beifahrer des Pkw wurden leicht verletzt. An der Unfallstelle waren ein Notarzt, ein Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber sowie zwanzig Feuerwehrleute im Einsatz.