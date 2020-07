per Mail teilen

Sie ist ein Beispiel dafür, welche weitreichenden Folgen eine "Fake News" haben kann: Am 13. Juli 1870 verschickt der preußische Ministerpräsident Bismarck die sogenannte "Emser Depesche". Daraufhin erklärt Frankreich Preußen den Krieg.

Lügen heißt nicht zwangsläufig, dass falsche Behauptungen aufgestellt werden. "Fake News" entstehen auch durch das Weglassen von Informationen. Ein wichtiges Beispiel dafür jährt sich nun zum 150. Mal. Bad Ems, ein beschaulicher Kurort an der Lahn, wurde im Sommer 1870 kurzzeitig zum Brennpunkt europäischer Politik.

Bismarck provozierte den Deutsch-Französischen Krieg

Mit einer Finte provozierte der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck vor 150 Jahren den Deutsch-Französischen Krieg und leitete damit die Gründung des Deutschen Reiches in die Wege.

13. Juli 1870: Der preußische König Wilhelm I. macht Urlaub in Bad Ems. Auf der Kurpromenade wird er überraschend von Graf Vincent Benedetti angesprochen, dem französischen Botschafter in Deutschland.

Wilhelm I. lehnt Forderung aus Frankreich ab

Kurz zuvor hatte sich Leopold von Hohenzollern um die spanische Thronfolge beworben. Diese will der französische Kaiser Napoleon III. unter allen Umständen verhindern. Er droht Preußen mit Krieg, sollte Leopold die spanische Krone annehmen. Der zieht daraufhin seine Bewerbung zurück. Doch das reicht den Franzosen nicht. Der französische Botschafter versucht, Wilhelm I. davon zu überzeugen, auch in Zukunft eine Bewerbung der Hohenzollern auf den spanischen Thron auszuschließen. Wilhelm I. lehnt dies allerdings ab.

Geschichtsträchtiger Ort: die Kurpromenade an der Lahn in Bad Ems dpa Bildfunk picture alliance/imageBROKER

Daraufhin telegrafiert Wilhelm I. einen regierungsinternen Bericht nach Berlin und informiert den preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck über das Treffen und den Ausgang der Gespräche mit dem französischen Gesandten. Kern des Telegramms ist, dass Wilhelm die französische Garantieforderung zurückgewiesen und es abgelehnt hat, weiter mit dem Botschafter darüber zu verhandeln.

"Graf Benedetti fing mich auf der Promenade ab, um auf zuletzt sehr zudringliche Art von mir zu verlangen, ich sollte ihn autorisieren, sofort zu telegrafieren, dass ich für alle Zukunft mich verpflichtete, niemals wieder meine Zustimmung zu geben, wenn die Hohenzollern auf ihre Kandidatur zurückkämen. Ich wies ihn zuletzt, etwas ernst, zurück, da man à tout jamais dergleichen Engagements nicht nehmen dürfe noch könne." König Wilhelm I.

Bismarck veröffentlicht eine zugespitzte Fassung

Den eher harmlosen Inhalt dieser "Emser Depesche" redigiert Bismarck. Er kürzt und spitzt zu und lässt sie veröffentlichen.

"Nachdem die Nachrichten von der Entsagung des Erbprinzen von Hohenzollern der Kaiserlich Französischen Regierung von der Königlich Spanischen amtlich mitgeteilt worden sind, hat der Französische Botschafter in Ems an Seine Majestät den König noch die Forderung gestellt, ihn zu autorisieren, dass er nach Paris telegrafiere, dass Seine Majestät der König sich für alle Zukunft verpflichte, niemals wieder seine Zustimmung zu geben, wenn die Hohenzollern auf ihre Kandidatur wieder zurückkommen sollten. Seine Majestät der König hat es darauf abgelehnt, den Französischen Botschafter nochmals zu empfangen." Otto von Bismarck

Durch die veränderte Form wird der Eindruck erweckt, als hätte der französische Botschafter den König auf der Kurpromenade allzu ungehörig bedrängt und sei von diesem schroff abgewiesen worden. Dies löst sowohl in der französischen als auch in der deutschsprachigen Öffentlichkeit große Empörung aus. Frankreich ist außenpolitisch völlig isoliert. Die französische Regierung fühlt sich gedemütigt und erklärt Preußen am 19. Juli 1870 den Krieg.

"Bismarck hat den Krieg kalkuliert"

Im Nachhinein sind sich die Historiker einig: Bismarck hat das Telegramm bewusst zugespitzt, um Frankreich als Aggressor darzustellen. Bismarck wollte die Franzosen zum Krieg drängen. Denn er strebte ein Deutsches Reich unter preußischer Führung an.

Hans-Jürgen Sarholz leitet das Museum in Bad Ems. Er will im Zusammenhang mit der Emser Depesche zwar nicht von "Fake News" sprechen - aber Bismarck habe das Telegramm redigiert und instrumentalisiert. "Die öffentliche Stimmung war ohnehin aufgeladen. Die Depesche war sozusagen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte." Bismarck habe den Krieg nicht gewollt, ihn aber kalkuliert.

Bad Ems in den Geschichtsbüchern

Ein schwieriges Erbe für die Stadt Ems. Ein Stein im Blumenbeet am Lahnufer erinnert daran, dass an dieser Stelle ein Kapitel aus der europäischen Geschichte der Kurstadt zu einem ewigen Platz in den Geschichtsbüchern verholfen hat.

Am heutigen Jahrestag legen deutsche und französische Vertreter an der Promenade Blumengestecke nieder, um die deutsch-französische Freundschaft zu betonen.