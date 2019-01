per Mail teilen

Der Absturz einer Germanwings-Maschine 2015 in den Alpen beschäftigt nun das Landgericht Essen. Rund 200 Angehörige der Todesopfer haben gegen den Lufthansa-Konzern eine Klage auf Schmerzensgeld eingereicht.

Die Klageschrift gegen die Deutsche Lufthansa sei in dieser Woche eingereicht worden, sagte ein Anwalt der Familien am Donnerstag. Es geht um Schmerzensgeldforderungen in Höhe von insgesamt rund acht Millionen Euro. Die Lufthansa hatte den Opfer-Familien nach dem Unglück bereits Soforthilfen und Schmerzensgeld gezahlt.

Mit den Beträgen von jeweils mehreren 10.000 Euro habe das Unternehmen aber nicht ausreichend Verantwortung für die Tragödie übernommen, so die Sicht der Kläger.

Co-Pilot aus Montabaur brachte Maschine zum Absturz

Sie klagen auch weiterhin gegen die amerikanische Flugschule, in der der Co-Pilot der Unglücksmaschine trotz gesundheitlicher Probleme ausgebildet worden war. Das Landgericht Essen wird den Fall frühestens ab Mitte Februar verhandeln. Ob und wann auch Gerichte in den USA den Fall aufrollen, ist noch unklar.

Die Lufthansa AG äußert sich aktuell nicht zu der Klage vor dem Landgericht Essen, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt.

Im August 2018 hatten fünf Opfer-Familien Klagen gegen die Lufthansa zurückgezogen. Im Gegenzug erhielten sie ein höheres Schmerzensgeld.

Der Co-Pilot aus Montabaur hatte die Maschine im März 2015 absichtlich in den südfranzösischen Alpen zum Absturz gebracht. Alle 150 Insassen starben.