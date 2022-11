Koblenzer OB Langner: "Wir feiern durch bis Aschermittwoch"

per Mail teilen

Mit einem dreifachen Kowelenz Olau ist Koblenz am 11.11. in die neue Session gestartet. Das Motto: "Mir komme widder". Oberbürgermeister David Langner (SPD) hofft, dass es in diesem Jahr zu keiner corona-bedingten Unterbrechung der Session kommt. "Wir feiern durch bis Aschermittwoch", sagte er SWR-Reporterin Christina Nover.