Kekstradition aus Polch: 100 Jahre Griesson-de Beukelaer

Der Gebäckhersteller Griesson-de Beukelaer feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Ein Blick hinter die Kulissen der Keksfabrik in Polch.

Wer in die Produktionshallen von Griesson-de Beukelaer in Polch will, muss erstmal durch einen gut gesicherten Eingang mit Drehkreuz und Warnsirene. In der Fabrik gibt es auch einen Dresscode: Alle, die dort arbeiten, tragen Haar- und Bartnetze, weiße Arbeitskittel und Sicherheitsschuhe.

Griesson-de Beukelaer produziert nicht nur Kekse

In der Produktionshalle neun - mehrere Fußballfelder groß und etliche Meter hoch - riecht es wie in einer Backstube: nach gebackenem Mehl, Butter, Zucker, aber auch nach Salz. Denn Griesson-de Beukelaer backt in Polch nicht nur süße Kekse, sondern auch Herzhaftes. In Halle neun werden zum Beispiel ausschließlich Gebäckstangen produziert.

Ins Auge fällt dort ein großer metallener Teigbottich. Hier werden die Gebäckstangen laut Produktionsleiter Bernd Zimmermann in einem halbautomatisierten Prozess hergestellt: "Ein Mitarbeiter gibt zum Teig von Hand einige Zutaten zu, andere Rohstoffe werden automatisch dosiert: Wasser, Eis, Mehl, Zucker, Salz, Hefe und ganz viel Butter."

Die Gebäckstange wird danach automatisch aus mehreren Teigschichten gefaltet, gewürzt und in einem 250 Grad heißen Garofen gebacken. Anschließend werden die Gebäckstangen runtergekühlt und in Plastikschalen verpackt. Jeden Tag werden so tausende Snacks produziert.

Die Geschichte der Firma Griesson Im Februar 1924 gründet Hans Gries in Kobern an der Mosel das Unternehmen Griesson. 1928 legt er den Grundstein für seine Lebkuchenfabrik. 1938 weitet er die Fabrik aus: Maschinen rollen den Teig aus und drücken ihn in Form - die erste Fließbandabfertigung. 1955 steigt Heinz Gries in das Familienunternehmen ein. Er will Produkte entwickeln, die das ganze Jahr über gefragt sind. 1969 eröffnet die neue Fabrik in Polch. 1977 bringt Heinz Gries den englischen Klassiker Jaffa Cake nach Polch. 1977 zieht die Verwaltung nach Polch um, hier ist der neue Hauptsitz von Griesson. 1990 baut das Unternehmen eine moderne Gebäckfabrik in Kahla (Thüringen) und erwirbt 2008 die Wurzener Dauerbackwaren (Sachsen). 1999 fusioniert Griesson mit einem Teil des Danone-Konzerns, der Gebäcksparte General Biscuit Deutschland und General Biscuit Österreich (De Beukelaer). 2009 wird Heinz Gries mit dem Goldenen Zuckerhut, einer bedeutenden Auszeichnung in der deutschen Lebensmittel- und Ernährungswirtschaft, für sein Lebenswerk geehrt. 2019 werden in Kahla (Thüringen) neue Produktionshallen in Betrieb genommen. Dort wird die Prinzen Rolle hergestellt. 2020 ziehen die Teams von Entwicklung und Engineering in das neue Innovationscenter in Polch.

"Jaffa Cake" wird seit 1977 in Polch hergestellt

In einer weiteren Halle in Polch wird der berühmte "Jaffa Cake" produziert. Das kleine Gebäck besteht aus einem Biskuitboden, Fruchtgelee und Schokoladenüberzug. Seit 1977 wird der "Jaffa Cake" in Polch hergestellt. Er ist laut dem Unternehmen nach wie vor bei vielen Kunden sehr beliebt und zählt zu den wichtigsten Produkten im Sortiment.

Innovation: Teams arbeiten an neuen Produkten

Griesson-de Beukelaer arbeitet in seinem sogenannten Innovationcenter aber auch an neuen Produkten. Das futuristisch anmutende Gebäude ist direkt neben Produktionshalle neun. Hier sind vor vier Jahren die Teams der Abteilungen "Entwicklung" und "Engineering" eingezogen. Neben neuen Produktideen arbeiten die Teams auch an Verpackungen und innovativen Maschinen.

Christoph Koch und Tim Sidenstein gehören zu dem Team, das an neuen Süßigkeiten und Knabberzeug feilt. Ihr Auftrag ist es - in Zeiten von gesundheitsbewusster Ernährung - kalorien-, zucker- oder salzärmere Backwaren zu entwickeln. Dafür testen sie in einem laborähnlichen Raum in Handarbeit verschiedene Rezepte.

Vegane Schokolade aus Sonnenblumenkernen

Eine ihrer jüngsten Kreationen ist die Schokoladenalternative "Choviva": "Choviva ist ein neuer, innovativer Rohstoff. Eine Schokoladenalternative auf Basis von Sonnenblumenkernen. Da ist auch noch Fett dabei und Zucker, aber der Hauptgeschmacksgeber sind Sonnenblumenkerne", erklärt Christoph Koch.

Das neue Produkt sei nachhaltig, vegan und Kohlendioxid-reduziert, sagt der Produktentwickler. Im Vergleich zum gleichen Gebäck mit Milchschokolade spare er bei der Herstellung mit Choviva rund 25 Prozent Kohlendioxid. Alles Gründe, die für das Produkt sprächen. Aber entscheidend sei, dass das Geschmackserlebnis für den Kunden gleich bleibe.

Unsere oberste Priorität ist, Genuss zu liefern, weil es das ist, was der Konsument erwartet.

Griesson-de Beukelaer will Standort in Polch zukunftssicher aufstellen

Auch Tim Sidenstein, der Teamleiter für Produktentwicklung, betont, dass es in erster Linie um den Geschmack gehe: "Unsere oberste Priorität ist, Genuss zu liefern, weil es das ist, was der Konsument erwartet." Einige Produkte von Griesson-de Beukelaer seien in den vergangenen Jahren salz- und zuckeroptimiert worden, um ernährungsphysiologisch besser zu werden. "Aber immer mit der Prämisse, dass der Vebraucher davon möglichst nichts mitkriegt", sagt Sidenstein.

Die bekannte Prinzen Rolle wird in Kahla in Thüringen produziert. Dort hat Griessen-de Beukelaer 2019 ein neues Werk eröffnet. Griesson de Beukelaer

Immer wieder Neues erfinden, aber dennoch am Markenkern festhalten - das sei Teil des Erfolgsrezeptes von Griesson-de Beukelaer, davon ist Pressesprecherin Annika Henkel überzeugt. Ob es für weitere 100 Jahre reicht, weiß auch sie nicht, aber sie hofft es: "Griesson-de Beukelaer ist fest verwurzelt in der Region und Teil von Polch, sodass das Werk auch zukunftssicher aufgestellt wird."