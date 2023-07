Koblenz will Parkgebühren nicht erhöhen

Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert, dass die Parkgebühren in der Stadt Koblenz viel zu niedrig seien. In Koblenz zahle man zwischen 25 Cent und 1,50 Euro für eine Stunde Parken. Dies schaffe keinen Anreiz, das Auto stehen zu lassen und stattdessen umweltfreundlichere Verkehrsmittel zu nehmen. Die Stadt will aber an ihren Parkgebühren festhalten, um den Einzelhandel in der City nicht stärker zu belasten.