Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Rheinland-Pfalz live in unserem SWR Aktuell Morningticker, heute von Christine Sona.

6:57 Uhr ⚽ Champions League: Dortmund verliert deutlich in Barcelona Ich bin kein großer Fußball-Fan, aber sicher, dass das einige von euch hart getroffen hat: 0:4 hat Borussia Dortmund gestern Abend gegen den FC Barcelona verloren. Barça ging in der ersten Halbzeit durch Raphinha in Führung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Robert Lewandowski auf 2:0, der ehemalige BVB-Spieler schoss auch das 3:0. Lamine Yamal sorgte für den 4:0 Endstand. Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag in Dortmund statt, davor muss die Borussia aber in der Bundesliga noch in München bei den Bayern ran.

6:47 Uhr 🔬 Jugend forscht"- Rheinland-Pfalz Finale in Ludwigshafen "Jugend forscht" - da kommen Erinnerung an meine Schulzeit hoch. Nicht, weil ich je mitgemacht oder tolle Dinge entwickelt hätte, sondern weil ich schon damals diejenigen cool fand, die es gemacht haben. In Ludwigshafen geht heute auf jeden Fall der Landeswettbewerb von „Jugend forscht" auf die Zielgerade. Um 9 Uhr gibt's nochmal die Gelegenheit, sich die Erfindungen und Studienergebnisse der jungen Menschen im Feierabendhaus der BASF anzuschauen. Am Vormittag wird dann entschieden, welche jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den verschiedenen Kategorien für Rheinland-Pfalz ins Bundesfinale einziehen, das Ende Mai in Hamburg stattfindet. Die Siegerehrung der Gewinner beginnt um 10:30 Uhr. Sendung am Do. , 10.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

6:27 Uhr 📈 Trump: Börsen reagieren erleichtert auf Zoll-Pause Es ist ein auf und ab: US-Präsident Trump hat gestern angekündigt, die von ihm verhängten umstrittenen Sonderzölle für 90 Tage auf Eis zu legen. Am Dienstag noch hatte das Weiße Haus einen solchen Schritt kategorisch ausgeschlossen. Ausnahme ist allerdings China. Für Einfuhren von chinesische Waren werden die neuen Zölle sogar auf 125 Prozent erhöht. Die Zickzack-Zölle des US-Präsidenten und die unerwartete Zoll-Pause haben ein Kursfeuerwerk ausgelöst. Nur zehn Minuten nach der Ankündigung war die Wall Street vier Billionen US-Dollar mehr wert als davor. Die Erleichterungsrallye ist aber nach Ansicht vieler kein Befreiungsschlag, sondern ein verzweifeltes Schnappen nach Luft, wie es ein Marktbeobachter formulierte. Die Rezessionsgefahr sei für die USA nicht abgeklungen. Trotzdem legten auch Asiens Börsen deutlich zu. Der Tokioter Nikkei-Index beispielsweise um acht Prozent. Sendung am Do. , 10.4.2025 5:30 Uhr, SWR3 Nachrichten

6:21 Uhr 🙏 Stilles Gedenken in Weitefeld an die getötete Familie Seit Sonntag steht der 2.300-Einwohner-Ort Weitefeld im Westerwald unter Schock. Eine dreiköpfige Familie wurde brutal getötet, mutmaßlich von einem Mann aus dem Nachbarort. Nach ihm wird weiterhin gesucht. Gestern Abend stand der Ort ganz im Zeichen der Trauer. In der Martin Luther-Kirche versammelten sich Menschen zum Gedenken, ganz still und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Video herunterladen (55,1 MB | MP4)

6:13 Uhr ❗ Das wird heute wichtig Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht heute Vormittag das Zentrum Innere Führung der Bundeswehr in Koblenz. Da will er sich mit Soldatinnen und Soldaten zum Beispiel über Demokratie und Freiheit austauschen. Außerdem plant er, die Wanderausstellung "un.verwundbar" zu besuchen. Wenige Tage vor Eröffnung der Ausstellung "Caesar und Kleopatra" in Speyer gibt das Historische Museum der Pfalz einen ersten Einblick in die Schau. Museumsdirektor Alexander Schubert und Kurator Lars Börner stellen am Vormittag die Ausstellung vor, die am 13. April beginnt. Die Schau nutzt archäologische Funde, klassische Kunstwerke und visuelle Rekonstruktionen, um die Lebensgeschichten der ägyptischen Königin Kleopatra und des römischen Feldherrn Julius Caesar zu illustrieren. Am Nachmittag wird in Kürrenberg (Kreis Mayen Koblenz) der Wanderweg "Leichter Weg" eingeweiht. Die Strecke ist barrierefrei und soll Rollstuhlfahrern Wanderungen ermöglichen. An der Eröffnung nimmt auch Innenminister Michael Ebling (SPD) teil.

6:08 Uhr ☀️ So wird das Wetter in Rheinland-Pfalz Auch heute wird es wieder richtig frühlingshaft in Rheinland-Pfalz: Nach ein paar Wolken am Vormittag zeigt sich am Nachmittag im ganzen Land die Sonne. Mit Höchsttemperaturen zwischen 12 und 18 bleibt es angenehm mild. Video herunterladen (23,5 MB | MP4)