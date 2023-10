Bei einer Müllsammelaktion an der Ahrmündung bei Sinzig haben Ehrenamtliche am Sonntag Knochen gefunden, die wahrscheinlich zu einem Menschen gehören. Spezialkräfte der Polizei gruben am Montag weitere Knochen aus und sammelten DNA-Spuren. Vieles spricht dafür, dass die Skelettteile im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe an der Ahr vor gut zwei Jahren stehen. Die Knochen werden nun in Mainz gerichtsmedizinisch untersucht.