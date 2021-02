In Rheinland-Pfalz hatten zum Stichtag im September 2019 6.177 Menschen keinen festen Wohnsitz. Das zeigt die aktuelle Wohnungsnotfallstatistik des Landes. Das sind rund 1.700 weniger als noch zwei Jahre zuvor. Der Statistik zufolge leben die meisten wohnungslosen Menschen in Speyer. Danach folgen Kaiserslautern, Mainz, der Rhein-Pfalz-Kreis und die Stadt Frankenthal. Die meisten von ihnen leben in Obdachlosenunterkünften wie etwa Baracken oder in als Unterkunft genutzten Hotels. Die Daten zur Wohnungsnotfallstatistik werden alle zwei Jahre von den Kommunen und den freien Trägern der Wohnungslosenhilfe erhoben.