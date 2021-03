per Mail teilen

Nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat die FDP-Fraktion ihre Spitzenkandidatin Daniela Schmitt zur neuen Vorsitzenden gewählt. Die Wahl sei einstimmig erfolgt, sagte Justizminister Herbert Mertin nach der konstituierenden Sitzung am Donnerstag in Mainz. Der FDP-Landesvorsitzende Volker Wissing dankte der bisherigen Fraktionsvorsitzenden Cornelia Willius-Senzer. "Wir werden heute zu ersten Gesprächen mit unseren laufenden Koalitionspartnern und möglicherweise auch künftigen Koalitionspartnern zusammenkommen", sagte Wissing.