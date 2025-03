Julia Klöckner soll für Amt der Bundestagspräsidentin nominiert werden

per Mail teilen

Die rheinland-pfälzische CDU-Politikerin Julia Klöckner soll nach SWR-Informationen von der Unions-Fraktion für das Amt der Bundestagspräsidentin vorgeschlagen werden. Zuerst hatte der "Spiegel" darüber berichtet.

Die CDU-Politikerin Julia Klöckner wurde 1972 in Bad Kreuznach geboren. Sie hat einen Magisterabschluss in Theologie, Politikwissenschaft und Pädagogik und das Staatsexamen in Religion und Sozialkunde.

1995 zur Deutschen Weinkönigin gewählt

1995 wurde Klöckner zur Deutschen Weinkönigin gekürt. Sie war 2018 bis 2021 Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft und ist derzeit Bundesschatzmeisterin der CDU sowie wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Die CDU in Rheinland-Pfalz wählte die 52-Jährige zur Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl 2025. Bei dieser gewann Klöckner das Direktmandat im Wahlkreis Bad Kreuznach.

Als neue Bundestagspräsidentin würde Julia Klöckner Nachfolgerin der SPD-Politikerin Bärbel Bas werden.