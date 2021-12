Julia Klöckner soll Bundesschatzmeisterin werden

Die frühere Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner soll neue Schatzmeisterin der Bundes-CDU werden. Der designierte CDU-Vorsitzende Merz hat die rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete nach SWR-Informationen aus Parteikreisen gebeten, den Posten zu übernehmen. Klöckner soll auf dem Online-Parteitag im Januar kandidieren. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Der bisherige Schatzmeister Murmann tritt nicht wieder an. Julia Klöckner ist noch CDU-Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz, tritt bei der Landesvorstandswahl im März aber nicht wieder an. Die Landes-CDU will bei der Neuaufstellung die Mitglieder beteiligen.