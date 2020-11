Mitte November kürt die CDU Rheinland-Pfalz ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2021. Im Duell zwischen Fraktionschef Baldauf und Landrat Bröhr hat die Landesvorsitzende Klöckner sich klar positioniert.

Der "Rhein-Zeitung" sagte Julia Klöckner, es sei legitim, sich zu bewerben. "Auf einem anderen Blatt steht, ob es klug ist, drei Wochen vor einem Parteitag, dessen Ablauf vor längerer Zeit ohne Widerspruch einstimmig beschlossen und zu dem ordnungsgemäß eingeladen worden ist, noch mal den Ablauf umwerfen zu wollen."

Am 16. November hält die CDU in Neustadt an der Weinstraße einen Landesparteitag ab, bei dem sich auch Marlon Bröhr um die Spitzenkandidatur bewerben will.

Ende Oktober hatte der Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises seinen Hut in den Ring geworfen. Bereits im Juni hatte der CDU-Landesvorstand Christian Baldauf einstimmig für die Rolle des Spitzenkandidaten nominiert.

Bröhr hatte erklärt, als Ministerpräsident werde er sich für ein Verschieben von 500 Millionen Euro Landesmitteln zugunsten klammer Kommunen einsetzen. Regieren würde er demnach bevorzugt mit den Grünen.