Lange ist über das neue Weinrecht gestritten worden. Jetzt hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorgelegt.

Sie will damit EU-Recht umsetzen, bessere Vermarktungschancen für die Winzer und mehr Orientierung für Verbraucher schaffen. Schon seit Jahren soll die Änderung kommen, aber ein langer Streit zwischen Winzern auf der einen und Kellereien sowie Genossenschaften auf der anderen Seite hat die Sache verzögert.

Neues Qualitätssystem

Bislang stellte das deutsche Weinrecht die Angabe der Rebsorten in den Mittelpunkt, oft verbunden mit Jahrgang und Namen der Weinbergslage. In Frankreich, Italien oder Spanien steht die geografische Herkunftsangabe im Zentrum. Auch das EU-Recht orientiert sich an dem Modell.

Im Kern soll das deutsche Qualitätssystem jetzt an die EU-Regel angepasst werden: je genauer die geografische Angabe, desto höher die Qualität. Ein Lagenwein ist demnach ein Spitzenerzeugnis über Regionalen und Ortsweinen. Umstritten war die Rolle von Großlagen und Bereichen, die von Kellereien gerne genutzt werden und die - für den Verbraucher nicht unterscheidbar - wie Lagenamen daherkommen. Hier soll jetzt das Wort "Bereich" bzw. "Region" etwas kleiner gedruckt vorangestellt werden. Ein Kompromiss, auf den sich die Branche intern unter Mühen geeinigt hat.

Lob vom Weinbauverband

Laut Ministerium könnte das neue Gesetz im Dezember in Kraft treten. Das rheinland-pfälzische Weinbauministerium kündigte an, den Gesetzentwurf prüfen zu wollen. Der Deutsche Weinbauverband (DWV) in Bonn lobte, das Bundesministerium habe dem Bestreben der Wirtschaft entsprochen, das Weinrecht stärker am herkunftsorientierten Ansatz des Unions-Rechts auszurichten. Die jeweiligen Gebiete seien frei, ihre Gebietsprofile selbstständig auszuarbeiten. DWV-Präsident Klaus Schneider und -Generalsekretär Christian Schwörer teilten mit, der nächste Schritt auf dem Weg hin zu einem qualitätsorientierten Herkunftssystem sei gemacht.

Ministerium will zudem Überangebot verhindern

Der Entwurf aus Klöckners Ministerium sieht außerdem vor, die genehmigungsfähige Fläche für Neuanpflanzungen weiter auf jährlich 0,3 Prozent der mit Reben bepflanzten Gesamtfläche zu begrenzen. Dies gilt zunächst bis 2023 und soll den Angaben zufolge ein drohendes Überangebot verhindern. Darüber hinaus soll die Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft mehr Geld zur Unterstützung von Winzern bekommen.