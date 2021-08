Die Taliban haben in Afghanistan die Macht übernommen, erste deutsche Staatsbürger wurden ausgeflogen. Kritik am deutschen Vorgehen kommt unter anderem von Julia Klöckner.

Die rheinland-pfälzische CDU-Landesvorsitzende und Bundeslandwirtschaftsministerin richtet ihre Kritik an Außenminister Heiko Maas (SPD). Der Außenminister habe die Lage in Afghanistan auch falsch eingeschätzt, so Klöckner am Rande von Beratungen der CDU-Spitzengremien in Berlin. Deshalb müsse nun sehr schnell gehandelt werden.

"Es wird auf die nächsten Stunden ankommen"

Und sie ergänzte, es werde jetzt darauf ankommen, "unsere Leute rauszuholen" und auch jene, die Deutschland vor Ort unterstützt hätten. Klöckner erwartet, dass sich Maas mit den EU-Außenministern noch heute abstimmt.

Klöckner: "Dringend europäisch abstimmen"

Klöckner sagte weiter, sie sei auch enttäuscht über das Vorgehen etwa der USA oder Kanadas in Afghanistan. Auch deswegen müsse man sich dringend europäisch abstimmen.

Flüchtlingsbewegungen dürften sich nicht wiederholen

Die militant-islamistischen Taliban haben im Eiltempo die Kontrolle in Afghanistan erlangt, nachdem die internationalen Truppen abgezogen waren. Klöckner warnt deshalb, Flüchtlingsbewegungen wie im Jahr 2015 dürften sich nicht wiederholen. Deshalb sei die Absprache in der Staatengemeinschaft so wichtig.

Taliban "bomben Afghanistan ins Mittelalter zurück"

Alle wüssten, was es vor allem für afghanische Frauen und Mädchen bedeute, dass die Taliban das Land ins Mittelalter zurückbombten - ohne großen Widerstand der dortigen Regierungstruppen. "Das heißt Vergewaltigung, das heißt Erniedrigung, das heißt am Ende: Keine Schule, kein Studienabschluss gerade für Frauen und Mädchen", sagte Klöckner.