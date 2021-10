"Will Weg für neues Personal freimachen"

CDU-Landeschefin Julia Klöckner will im November ihren Vorsitz abgeben. Das hatte sie am Montagabend bei einer Sitzung des Landesvorstands angekündigt. Nun hat sie sich zu den Gründen geäußert, einer davon: sie möchte den Weg für neues Personal freimachen und so auch junge Frauen und Männer in Führungs- positionen einbinden.