Klöckner: "Die Parteibasis soll ein Votum abgeben"

Zilfinur Polat ist 26 Jahre alt, spricht pfälzisch, hochdeutsch und türkisch und lebt seit ihrer Geburt in Hagenbach in der Südpfalz. Sie ist Fotografin, Influencerin und arbeitet "beim Daimler" in Wörth so wie fast ihre ganze Familie. Sie fühlt sich wohl, ist gut integriert und hat viele deutsche Freunde. Aber Ausgrenzung und Rassismus hat sie auch erlebt. So wie ihre 47-jährige Tante und ihr 77-jähriger Großvater. mehr...