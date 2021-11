Kliniken in RLP sind nicht aufs Booster-Impfen vorbereitet

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hat am Mittwoch 18 Krankenhäuser benannt, die Corona-Impfungen anbieten sollen. Aber für viele Kliniken kommt das zu schnell.

Das Hetzelstift in Neustadt an der Weinstraße bittet Impfwillige dringend, nicht mehr anzurufen. Die Leitung müsse für Notfälle freigehalten werden. Seit die Landesregierung gestern ihren 5-Punkte-Plan zur Bekämpfung der vierten Infektionswelle vorgestellt hat, stehen die Telefone im Hetzelstift nicht mehr still. Viele wollen sich impfen lassen.

Kliniken kritisieren Vorgehen des Gesundheitsministeriums

18 Krankenhäuser hatte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Mittwoch aufgelistet, die als Impfzentren fungieren sollen. Aber etliche auf dieser Liste beklagen, sie seien weder in die Pläne einbezogen, noch rechtzeitig informiert worden. Der Sprecher des Hetzelstiftes sagte, man arbeite gern mit der Landesregierung zusammen, um mehr Menschen zum Impfen zu bewegen. Allerdings habe man sich mehr Abstimmung gewünscht. Daher könne das Krankenhaus auch nicht sagen, ob es nächste Woche mit dem Impfen losgehen könne. Es müssten Räume gefunden werden, abgegrenzt vom übrigen Krankenhausbetrieb, Personal abgestellt werden.

Nicht alle Impfzentren in RLP werden nächste Woche öffnen

Die Felsenland-Klinik in Dahn stand ebenfalls auf der Liste der 18 Impfzentren. Die Klinik teilte mit, sie habe davon gar nichts gewusst. Inzwischen wurde sie wieder herunter genommen. Das Gesundheitsministerium erklärte, es habe ein Fehler vorgelegen.

Auch andere Krankenhäuser auf der Liste können sich vor Anrufen Impfwilliger kaum retten und sind doch gänzlich unvorbereitet. Das Marienhaus Klinikum Mainz und das Heilig Geist Hospital Bingen teilten mit, sie hätten noch gar keinen Impfstoff bestellt. Die Vorbereitungen würden gerade erst anlaufen. Die betroffenen Krankenhäuser in der Region Trier haben ebenfalls Schwierigkeiten, schon nächste Woche Impfzentren einzurichten. Im Mutterhaus in Trier etwa wird erst ab 23. November geimpft.

Impfbusse in Rheinland-Pfalz sind überlastet

In Regionen, in denen es keine Krankenhäuser gibt, werden Impfbusse eingesetzt. Bis zum Jahresende sollen zwölf Busse unterwegs sein, in denen sich alle, bei denen die Corona-Impfung sechs Monate zurückliegt, eine Auffrischung holen können. Das scheint auch bitter nötig. Denn zurzeit bilden sich lange Schlangen vor den Impfbussen. Manche klagen sie hätten in eisiger Kälte zwei, drei Stunden auf ihre Impfung warten müssen.

Gesundheitsministerium RLP verteidigt sich

Das Gesundheitsministerium teilte dem SWR mit, es sei von vornherein klar gewesen, dass am Montag nicht alle Kliniken mit den Impfungen starten würden. Das sei auch so nicht kommuniziert worden. Es sei so, dass die Krankenhäuser, die sich bereit erklärt hätten, Impfungen anzubieten, diese Impfungen ab Montag nach und nach starten würden. Wann die einzelnen Kliniken ihre Impfzentralen starten und zu welchen Zeiten sie geöffnet sind, will das Ministerium voraussichtlich am Freitag mitteilen.