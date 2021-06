Die finanzielle Situation der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz hat sich weiter verschlechtert. Einer neuen Studie zufolge droht vielen die Insolvenz.

Wie aus dem neuen "Krankenhaus Rating Report" des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung hervorgeht, sind in Rheinland-Pfalz und dem Saarland weiterhin neun Prozent der Krankenhäuser akut von einer Insolvenz bedroht.

Der Report wird heute in Berlin vorgestellt und liegt dem SWR vorab vor. Die Studie untersucht jedes Jahr die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser. Der aktuelle Report bezieht sich auf das Jahr 2019.

Situation in Kliniken dennoch stabil

Obwohl der Report in Rheinland-Pfalz und dem Saarland fast jedes 10. Krankenhaus von der Pleite bedroht sieht, stehen die Kliniken der beiden Länder im Vergleich mit anderen Bundesländern relativ gut da. Denn: Während die Zahlen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland stagnieren, hat sich die wirtschaftliche Lage der Kliniken deutschlandweit verschlechtert.

Auswirkungen von Corona nicht bewertet

Am schlechtesten bewerten die Autoren die Lage in Baden-Württemberg. Dort sind dem Rating-Report zufolge 27 Prozent der Klinken akut von der Insolvenz bedroht. Ausschlaggebend sei, dass die Zahl der Patienten in den Kliniken stagniere und damit auch die Einnahmen. Die Autoren der Studie gehen davon aus, dass die Zahl der insolvenzbedrohten Kliniken in Zukunft weiter steigt. Mit den Auswirkungen von Corona auf die Krankenhäuser hat sich die Studie nicht beschäftigt.