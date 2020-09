per Mail teilen

Der Bundestag hat ein Investitionspaket verabschiedet, das den Kliniken in den kommenden Jahren eine Finanzspritze von mehr als vier Milliarden Euro sichert. Auch das Land schießt noch einmal einige Millionen zu.

Die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz erhalten in den kommenden drei Jahren jährlich rund 67 Millionen Euro für Investitionen. 47 Millionen davon stammen vom Bund, 20 Millionen kommen vom Land. Das teilte das rheinland-pfälzische Gesundheitsministeriums am Freitag mit. Vom Land bekamen die Kliniken für Investitionen zuletzt jährlich rund 120 Millionen Euro. Die 67 Millionen Euro aus dem Investitionspaket erhalten die Kliniken zusätzlich. Und zwar vor allem für die Digitalisierung.

Behandlungen digital dokumentieren

Ein Sprecher der Krankenhausgesellschaft sagte dem SWR, mit dem Geld solle zum Beispiel die Behandlung im Krankenhaus komplett digital dokumentiert werden. Dazu gehöre etwa, dass für jeden Patienten, der ins Krankenhaus komme, eine digitale Akte angelegt werde. In die würden unter anderem Untersuchungsergebnisse eingetragen. Außerdem, welche Medikamente der Patient einnehme und in welcher Dosierung. Auf diese digitale Akte könnten alle zugreifen, die den Patienten behandeln: sowohl die Ärzte im Krankenhaus, als auch der Hausarzt für die Nachsorge.

Telemedizin soll ausgebaut werden

Zur Digitalisierung gehört dem neuen Gesetz zufolge auch der Ausbau der Telemedizin - also dass der Arzt Patienten per Computer oder Smartphone behandeln kann. Das kann eine Erleichterung für Patienten sein, weil sie nach einer Operation nicht mehr zur Nachsorge ins Krankenhaus müssen, sondern mit dem Arzt per Computer Kontakt halten können.

Mit der zunehmenden Vernetzung und Digitalisierung in den Krankenhäusern wächst allerdings auch die Gefahr, dass Hacker die Netzwerke angreifen und so an die Daten der Patienten gelangen. Deshalb ist das Geld aus Berlin ebenfalls für den Ausbau der IT-Sicherheit gedacht.

Experten warnen: Es fehle in den Krankenhäusern vor allem an Menschen, die sich regelmäßig um die IT-Sicherheit kümmern. Und solche IT-Experten seien Mangelware und deshalb auch teuer. Deshalb wird es für die Kliniken eine Herausforderung, mit dem Geld aus Berlin überhaupt ausreichend Personal zu finden.

Lob und Kritik von Bätzing-Lichtenthäler

Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) begrüßte einerseits, dass es gelungen sei, "den Bund davon zu überzeugen, die Fördermöglichkeiten für die IT-Sicherheit auch auf kleinere Krankenhäuser auszuweiten".

Kritik äußerte die Ministerin daran, dass der Bund sich für ein sehr bürokratisches Antragsverfahren zulasten der Krankenhäuser und der Länder entschieden habe und die Beantragung der Mittel beim Bund bis Ende 2021 befristet sei.

In Rheinland-Pfalz kritisieren die Krankenhausgesellschaft und auch die CDU-Opposition seit Jahren, dass das Land den Kliniken zu wenig Geld gebe.