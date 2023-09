Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:49 Uhr Quiz-Auflösung zur Notrufnummer 112 Tataaaa: Hier kommt die Lösung des Quizes zur 112. Ich hatte euch gefragt, wo bzw. in welchen Ländern die Notrufnummer mittlerweile überall gilt. Die richtige Antwort lautet: In der gesamten Europäischen Union plus Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz, Russland, Ukraine und in einigen Ländern mehr. Unter der Rufnummer 112 ist eine Leitstelle zu erreichen, die, je nach Art des Notfalls, die zuständigen Organisationen wie Feuerwehr, Rettungsdienst oder Polizei alarmiert. Interessant: Bei einem Notruf wird dem Leitstellendisponenten immer die Telefonnummer des Anrufers angezeigt, selbst wenn dieser im Telefon eingestellt hat, dass die Rufnummernanzeige unterdrückt wird. Wenn die 112 in Kanada oder den USA gewählt wird, leitet ein System den Anruf automatisch an die Notrufnummer 9-1-1 weiter.

9:39 Uhr Prozessbeginn: Mann aus Worms soll Ehefrau mit Messer angegriffen haben Vor dem Mainzer Landgericht hat der Prozess gegen einen Mann aus Worms begonnen, der seiner Ehefrau ein Messer in den Rücken gestoßen haben soll. Laut Staatsanwaltschaft war der Angeklagte zuvor schon mehrfach auffällig geworden. Unter anderem soll er seiner Frau die Ohrringe gestohlen und in deren Wohnung Feuer gelegt haben. Am Arbeitsplatz des Opfers soll es dann zur Messerattacke gekommen sein. Der Angeklagte hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Mainz am 20. September 2023 um 9:30 Uhr.

9:25 Uhr Hopp, hopp: Noch abstimmen beim Quiz zur 112 Ich hatte euch vorhin aufgerufen, am Quiz zur Notrufnummer 112 teilzunehmen. Hier nochmal die Antwortmöglichkeiten auf die Frage, wo die 112 mittlerweile überall gilt? Nach eurer Antwort könnt ihr direkt sehen, ob ihr die richtige angeklickt habt. Wer sich nicht entscheiden kann: gegen 9:45 Uhr gibt es von mir die korrekte Antwort mit ein paar Hintergründen 😊. Wo bekommt man unter der Notrufnummer 112 Hilfe? Deutschland, Österreich und Schweiz In der gesamten Europäischen Union In der gesamten Europäischen Union plus Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz, Russland, Ukraine und einige Länder mehr irrelevant: Deutschland, Österreich und Schweiz

9:07 Uhr Benötigen Obdachlose eine Postadresse? Wir schauen zu unseren Nachbarn nach Baden-Württemberg 👋. Dort hat ein Obdachloser gegen das Jobcenter Stuttgart geklagt. Das Jobcenter verlangt von dem Obdachlosen eine Postadresse. Ansonsten bekomme er kein Bürgergeld. Das Bundessozialgericht in Kassel verhandelt nun ab heute über die Pflichten von Obdachlosen und darüber, ob die Wohnungslosen eine Postadresse für das Bürgergeld brauchen. Über dieses Thema berichtete SWR 1 Baden-Württemberg am 20. September 2023 um 8:30 Uhr.

8:53 Uhr Telefonaktion der RLP-Pflegekammer zum Welt-Alzheimer-Tag Die Pflegekammer Rheinland-Pfalz bietet am Vormittag eine Telefonsprechstunde für Angehörige von Alzheimer-Erkrankten an. Hintergrund ist der Welt-Alzheimer-Tag morgen. Zwischen 11 und 13 Uhr können Interessierte heute mit einer Expertin sprechen und Fragen stellen. Die Telefonnummer für die Aktion zum Thema Alzheimer ist auf der Internetseite der Landespflegekammer abzurufen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Mainz am 20. September 2023 um 8:30 Uhr.

8:22 Uhr Kinder und Jugendliche flüchten mit Auto vor der Polizei Auf der Bundesstraße 256 bei Andernach ist es in der Nacht zu einer Verfolgungsfahrt zwischen fünf Kindern und Jugendlichen und der Polizei gekommen. Eine Polizeistreife hatte das Auto in Plaidt bemerkt - als sie den Wagen kontrollieren wollte, gab der Fahrer Gas und floh. Bei Tempo 100 kam das Auto an der Abfahrt Andernach-Miesenheim von der Straße ab und durchbrach eine Leitplanke. Obwohl die 12- bis 15-Jährigen nicht angeschnallt waren, wurde niemand ernsthaft verletzt. Wer am Steuer des Autos saß, ist noch unklar. Über dieses Thema berichtete SWR 1 RLP am 20. September 2023 um 8 Uhr.

8:06 Uhr Wieder tote Tauben in Kaiserslautern gefunden In Kaiserslautern sind offenbar erneut Tauben vergiftet worden. Vor zwei Wochen waren erste Fälle in der Innenstadt bekannt geworden. Nach Angaben der Taubenhilfe Kaiserslautern wurden bisher 30 Tauben getötet. SWR-Reporter Daniel Novickij berichtet.

7:51 Uhr Quiz: Wo gilt die Notrufnummer 112 überall? Der Bund und die Länder feiern heute Jahrestag. Hää? Was haben die denn zusammen zu feiern, fragt ihr euch? 😁. Tja, im Gegensatz zu den heutigen, oft zerstrittenen Zeiten, waren sich Bund und Länder vor genau 50 Jahren mal richtig einig: Sie beschlossen, die Notrufnummern 110 und 112 bundesweit einzurichten. Bis das flächendeckend funktionierte, dauerte es zwar einige Jahre, doch inzwischen gilt die 112 nicht nur in Deutschland. Wo bekommt man unter der Notrufnummer 112 Hilfe? Deutschland, Österreich und Schweiz In der gesamten Europäischen Union In der gesamten Europäischen Union plus Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz, Russland, Ukraine und einige Länder mehr irrelevant: Deutschland, Österreich und Schweiz

7:14 Uhr History: Das war der 20. September... 2022: Der Europäische Gerichtshof setzt der Speicherung von Telekommunikationsdaten zur Aufklärung von Straftaten in Deutschland enge Grenzen. Die deutsche Regelung zur Vorratsdatenspeicherung sei nicht mit europäischem Recht vereinbar, urteilen die Richter 1978: In Düsseldorf wird Johannes Rau zum sechsten nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten gewählt. Der SPD-Politiker bleibt fast 20 Jahre im Amt. 1973: Bund und Länder beschließen die Einführung von bundesweit geltenden Notrufnummern. Zuvor gab es einheitliche Nummern nur in wenigen Großstädten. Bis die 110 und 112 flächendeckend verfügbar sind, dauert es allerdings noch einige Jahre. 1963: Der Spielfilm "Die Vögel" von Regisseur Alfred Hitchcock kommt in der Bundesrepublik in die Kinos. 1938: Die Firma DuPont erhält in den USA das Patent für Nylon.

7:01 Uhr SWR-Auszubildende wird "Azubi-Star 2023" Die rheinhessische Initiative "Ausbildung bringt´s" hat Mara Luisa Koch aus Worms zum "Azubi-Star 2023" gekürt 🎉. Die 20-Jährige absolviert bei uns im SWR eine Ausbildung zur Kauffrau für Audiovisuelle Medien. Doch die Auszeichnung bekommt Mara Luisa auch und vor allem wegen ihres gleichzeitigen, ehrenamtlichen Engagements bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei DKMS!. 💪 Die Initiative "Ausbildung bringt´s" ist ein Zusammenschluss der IHK für Rheinhessen, der Handwerkskammer Rheinhessen, der Allgemeinen Zeitung und mehrerer Ausbildungsbetriebe der Region. IHK für Rheinhessen / Kristina Schäfer Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Mainz am 20. September 2023 um 6:30 Uhr.

6:29 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt In New York geht die Generaldebatte der UN-Vollversammlung weiter. Zum größten diplomatischen Treffen der Welt haben sich mehr als 140 Staats- und Regierungschefs als Redner angesagt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky wird bei einem Treffen des UN-Sicherheitsrats erwartet - hier könnte er auf den russischen Außenminister Sergej Lawrow treffen. Die britischen Royals kommen nach Frankreich. Charles III. und Camilla treffen heute zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Paris ein. Eigentlich war der Besuch bereits für den März geplant. Wegen der Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich wurde er dann kurzfristig verschoben. Die Agrarminister von Bund und Ländern sprechen über das Thema Tierwohl. Von Mittwoch bis Freitag treffen sie sich in Kiel zu ihrer Herbstkonferenz. Heute beginnen zuerst die Vorberatungen, am Freitag beginnt dann die eigentliche Ministerkonferenz. Begleitet wird das Treffen von mehreren Demonstrationen aus der Landwirtschaft.

6:22 Uhr Die Lage auf den Straßen in Rheinland-Pfalz Der frühe Vogel und so...ihr wisst schon, der kann sich aktuell über meist freie Straßen im Land freuen. Wo es vielleicht wegen diverser Baustellen doch mal klemmt, seht ihr hier 👇 Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz

6:07 Uhr Die Wettervorhersage Ihr könnt eure T-Shirts wieder aus dem Schrank holen, denn der heutige Mittwoch wird in Rheinland-Pfalz sommerlich. Vielerorts scheint die Sonne ungetrübt und das bei Werten von bis zu 26 Grad. Video herunterladen (28 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig fürs Land Mit einem Protesttag wollen bundesweit Krankenhausbeschäftigte auf die angespannte finanzielle Situation in den Kliniken aufmerksam machen. Zu einer Kundgebung in Mainz haben sich zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Krankenhäusern in ganz Rheinland-Pfalz angekündigt. Der Missbrauchsskandal um den früheren Priester Edmund Dillinger beschäftigt weiter die unabhängige Aufarbeitungskommission im Bistum Trier. Heute stellt die Kommission ihren ersten Zwischenbericht vor. Der frühere Priester aus Friedrichsthal im Saarland steht im Verdacht, ab den 1970er Jahren über Jahrzehnte vor allem Jugendliche sexuell missbraucht und in teils pornografischen Posen fotografiert zu haben. 20 offene Stellen beim Jugendamt in Kaiserslautern lassen aufhorchen, vor allem wenn die Stadt ergänzt, dass das "potentiell negative Konsequenzen" für das Kindeswohl bedeute. In Koblenz geht der Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder einer Terrorgruppe weiter, die einen Umsturz in Deutschland geplant haben sollen. Unter anderem soll die Gruppe vorgehabt haben, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu entführen.