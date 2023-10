Ministerin Eder: Neues Landesjagdgesetz noch nicht in Stein gemeißelt

Im Streit um das neue Landesjagdgesetz zeigt sich die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) gesprächsbereit. Sie stellte aber klar, dass sie den Gesetzentwurf nicht zurückziehen werde.

Eder zeigte sich bei einem Pressetermin in Mainz überrascht, wie heftig die Kritik an dem Entwurf für das neue Landesjagdgesetz zum Teil ausgefallen ist. Der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz etwa fordert, der Gesetzentwurf müsse "in die Tonne". Dieser beinhalte "eine Fülle von handwerklichen Fehlern mit unabsehbaren Folgen für das Wild, das Jagdwesen und die Grundstückseigentümer". Auch von Tierschutzverbänden und der Opposition im Landtag gab es deutliche Kritik an den Gesetzesplänen, die seit Juli bekannt sind.

Alle Stellungnahmen zum Gesetzentwurf sollen in Verfahren einfließen

Die Anhörungsverfahren zu dem neuen Landesjagdgesetz liefen noch, erklärte die Umweltministerin. Zudem würden noch einige Stellungnahmen von Verbänden erwartet. Der Landesjagdverband will seine Stellungnahme am kommenden Donnerstag dem Ministerium übergeben. Eder versicherte, dass alle Stellungnahmen, Einwendungen und die Ergebnisse der Anhörungen sehr ernsthaft abgewogen und in den weiteren Prozess der Gesetzgebung einfließen würden: "Es ist noch nichts in Stein gemeißelt."

Eder: "Das Ziel des Entwurfes ist absolut richtig"

Eder machte deutlich, dass sie gesprächsbereit sei, was die Ausarbeitung des neuen Landesjagdgesetzes angeht. Bei Gesetzgebungsverfahren sei es normal, dass am Ende etwas anderes herauskomme. "Das Ziel des Entwurfes ist absolut richtig", stellte die Ministerin aber klar. Es gehe darum zu verhindern, dass durch zu hohe Wildbestände große Schäden an Bäumen entstehen, weil diese wichtig für die Speicherung von CO2 sind. Vor allem Rehe und Hirsche beißen die Knospen junger Bäume ab und stören diese so in ihrem Wachstum. Am Ende wollen wir "einen klimastabilen Wald stehen haben", so Eder.

Auch Jagderlaubnis für Grundstückseigentümer soll auf Prüfstand

Mit die größte Empörung löste beim Landesjagdverband der Plan aus, im neuen Gesetz festzuschreiben, dass auch die Waldeigentümer künftig im von ihnen verpachteten Revier mit jagen können, um die Bäume dort zu schützen. Eder sagte: "Ich dachte, das wäre ein guter Weg." Für dieses Vorhaben habe es aber mit die meiste Kritik gegeben.

Auch hier zeigte sich die Ministerin offen, zu anderen Lösungen zu kommen. "Wir werden alles ausführlich prüfen", so die Grünen-Politikerin. Und fügte hinzu: "Es wird nicht so sein, dass wir nur auf die lautesten Kritiker eingehen." Das darf wohl durchaus als Botschaft an den Landesjagdverband verstanden werden.