Nachbarschaft sorgt für Klimaschutz im Kreis Mainz-Bingen

Auch viele US-Amerikaner, die in Rheinland-Pfalz leben, verfolgen gespannt die Zwischenwahlen in den USA. Experten hatten mit einem großen Erfolg für die Republikaner gerechnet. Doch nun schneiden die Demokraten besser ab als erwartet. Was sagen Unterstützer der Partei hierzuland zu dem knappen Rennen? mehr...