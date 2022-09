per Mail teilen

Wie schnell Starkregen zum Problem wird - darum ging es in Ingelheim auf der Konferenz "Klima und Wasser" zu den Folgen des Klimawandels. In den kommenden beiden Jahren will die Landesregierung den Kommunen 250 Millionen Euro für Klimaschutz zur Verfügung stellen. Die Kommunen werden es brauchen, denn Trockenheit und Wassermangel, aber auch Starkregen und Überschwemmungen sollen weiter zunehmen.