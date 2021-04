"Testen, testen, testen" - das wird seit Wochen gefordert und zum Teil auch gemacht. Ab Montag soll es Schnelltests in Schulen geben. Aber die Kinder in der Kita sollen nicht getestet werden. Dabei steigen auch hier die Infektionszahlen. Und das macht vielen Sorgen. Eltern in Mainz fordern deshalb, dass auch die Kleinsten in der Kita getestet werden, so wie ihre Erzieherinnen und Erzieher.