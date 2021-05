per Mail teilen

Beim Absturz eines Leichtflugzeugs im Landkreis Bad Kreuznach sind am Samstag zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Maschine war kurz zuvor gestartet.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei in Kirn stellten die 39 und 43 Jahre alten Piloten unmittelbar nach dem Start technische Probleme am Triebwerk fest. Bei dem anschließenden Versuch, eine Notlandung auf dem kleinen Flugplatz des Flugsportvereins Bad Sobernheim durchzuführen, stürzte die Maschine etwa einen halben Kilometer Luftlinie von der Landebahn entfernt in ein Schwarzdorn-Gebüsch.

Piloten befreien sich selbst aus Cockpit

Die laut Polizei erfahrenen Piloten konnten sich noch aus eigener Kraft aus dem Cockpit befreien. Die verletzten Männer wurden anschließend von zwei Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen. Beide erlitten glücklicherweise keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Der entstandene Schaden am Flugzeug wird auf etwa 90.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehren von Bad Sobernheim und Daubach waren mit 35 Kräften im Einsatz. Das Leichtflugzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen auf das Gelände des Flugplatzes Domberg gebracht.

Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen wurde eingeschaltet, um die genaue Ursache des Absturzes zu klären.