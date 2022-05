Zahl der Kleinen Waffenscheine im Land deutlich gestiegen

Die Zahl der Kleinen Waffenscheine in Rheinland-Pfalz hat sich in den vergangenen sechs Jahren mehr als verdoppelt. Laut dem Nationalen Waffenregister lag die Zahl Ende 2015 bei 14.674 und erhöhte sich bis Ende Juli 2021 auf 37.287. Dies geht aus einer Antwort des Innenministeriums in Mainz auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervor. Ein Kleiner Waffenschein erlaubt das Tragen von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen. Die gesteigerte Nachfrage nach Kleinen Waffenscheinen sei ein bundesweites Phänomen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Über Gründe für die Zunahme an Kleinen Waffenscheinen könne daher nur gemutmaßt werden.