per Mail teilen

Die Grünen in Rheinland-Pfalz sind drittstärkste Kraft geworden bei der Landtagswahl. So wie es aussieht, werden sie wohl wieder Regierungsfraktion, genauso wie die FDP. Die AfD liegt vom Wahlergebnis zwischen Grünen und FDP. Hier ein Überblick, was diese drei Parteien aus der Wahl machen wollen.