Klangwelle startet in Bad Neuenahr

In Bad Neuenahr-Ahrweiler startet heute Abend (5. Oktober) wieder die Licht- und Wassershow Klangwelle. Da gibt es ab heute bis zum Sonntag jeden Abend eine Show mit meterhohen Wasserfontänen, die beleuchtet werden und zu Musik auf und abgehen. Diesmal zu Musikstücken aus Filmklassikern wie Star Wars oder vom Winde verweht. Aber auch zu Musikstücken aus bekannten Musicals, so der Veranstalter. Und auch in der kommenden Woche geht es ab Donnerstag wieder mit den Shows der Klangwelle im Kurpark in Bad Neuenahr weiter. Einige der insgesamt acht Vorstellungstermine sind bereits ausverkauft. Nach Angaben der Veranstalter gibt es für die anderen Tage aber noch Karten für Stehplätze. Die Licht- und Wassershow gibt es seit 2014 in Bad Neuenahr Ahrweiler. 2022 war sie die erste größere Veranstaltung im Ahrtal nach der Flutkatastrophe.