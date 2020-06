per Mail teilen

Mit dem Juni startet in ersten Kindertagesstätten im Land der "eingeschränkte Regelbetrieb". Damit kann jedes Kind zeitweise wieder in seine Einrichtung - soweit es die Bedingungen vor Ort zulassen.

Abhängig ist die Öffnung davon, wie viel Personal es in einer Einrichtung gibt und wie groß die Kita ist. Der "eingeschränkte Regelbetrieb" löst die erweiterte Notbetreuung ab, von der zuletzt bei 17,9 Prozent der landesweit 183.000 Kita-Plätze Gebrauch gemacht wurde.

Elternvertreter sprechen von Mangelverwaltung

Der Neuanfang in den Kitas kommt schrittweise. Von Normalität ist zunächst keine Rede. Einige Kitas starten schon am Dienstag mit den Lockerungen, andere warten noch bis zum letzten Datum 8. Juni ab.

Es müsse improvisiert und ein Mangel verwaltet werden, sagte Landeselternvertreter Andreas Winheller. Zum Teil setzen die Kitas auf gestaffelte Betreuungszeiten und -angebote, bei denen nicht alle Kinder wieder durchgängig kommen dürfen.

Hygieneplan für Kitas in Rheinland-Pfalz: Empfehlungen des Bildungsministeriums, der Kommunalen Spitzen und des Landesjugendamtes (Stand: 5.5.2020)

Vorschulkinder mit Vorrang

Spätestens kommende Woche Montag sollen laut Bildungsministerium alle rund 2.500 Kitas den eingeschränkten Regelbetrieb anbieten. Zunächst sollen vor allem die Kinder in die Kitas zurückkehren, die nach den Sommerferien eingeschult werden. So könnten diese gemeinsam einen Abschluss der Kindergartenzeit vor Eintritt in die Schule erleben.

Der eingeschränkte Regelbetrieb richtet sich nach Leitlinien vom 20. Mai, die vom Bildungsministerium zusammen mit den kommunalen sowie sonstigen Trägern von Kindertagesstätten, Gewerkschaften und dem Landeselternausschuss der Kitas vereinbart wurden.