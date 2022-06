Was sich in rheinland-pfälzischen Kitas seit 1. Juli 2021 geändert hat

Das neue Kita-Gesetz in Rheinland-Pfalz bedeutet auch Neubau-Maßnahmen, denn alle Kinder sollen ein Mittagessen erhalten. In der Kita Schützenhof in Landau bekamen sie bisher das Essen geliefert, nun erhält die Kita eine eigene Küche. Die Zahl der "Essenskinder" verdoppelt sich. Entspricht dem auch die Zahl der Mitarbeiter? mehr...