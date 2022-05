Eltern mit Kita-Kindern befürchten unbefristeten Streik

per Mail teilen

Nach zwei Jahren mit Kita-Schließungen und Quarantäne-Maßnahmen belasten zurzeit Warnstreiks die Eltern. Die nächsten beginnen am Mittwoch und Donnerstag. Ist das nur der Anfang?

"Nach Corona und verkürzten Öffnungszeiten halten wir Familien keinen unbefristeten Streik durch", heißt es in einem Protestschreiben des Elternausschusses der Kita Gabelsberger Straße in der Mainzer Innenstadt. In der städtischen Kita gibt es ab Donnerstag einen zweitägigen Warnstreik, damit vier Tage Warnstreik innerhalb von drei Wochen - Notbetreuung Fehlanzeige. Mehrere Stellen sind hier nicht besetzt, seit Februar bis voraussichtlich Mitte September gelten eingeschränkte Öffnungszeiten.

Diese Warnstreiks an Kitas sind in RLP geplant: Ver.di Pfalz ruft zu einem zweitägigen Warnstreik am Mittwoch, den 11.5. und Donnerstag, den 12.5. auf. Geplant ist eine Kundgebung am Mittwoch mit rund 800 Teilnehmern in Ludwigshafen ab 10 Uhr auf dem Europaplatz. Die GEW Rheinland-Pfalz ruft am Donnerstag, den 12.05. zum ganztägigen Warnstreik auf, verbunden mit einer Demonstration ab 11.15 Uhr durch Kirchheimbolanden und anschließender Kundgebung auf dem Römerplatz. Ver.di Mittelrhein ruft zu einem zweitägigen Warnstreik am Donnerstag, den 12. und Freitag, den 13. Mai auf. Geplant ist eine Kundgebung und Demo in Mainz am Donnerstag mit Treffpunkt bis 10 Uhr auf dem Liebfrauenplatz.

Elternausschuss: Weitere Streiks vermeiden

"Nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen gehen Familien und Kinder auf dem Zahnfleisch", mahnt der Landeselternauschuss der Kitas in Rheinland-Pfalz. Jeder Kita-Streik sei daher im Moment "wie Zündeln in der Pulverkammer", so der Vorsitzende Andreas Winheller, der als Sprachrohr für Elternvertretungen der rund 2.600 Kitas im Land fungiert.

"Jetzt ist keine Zeit für Tarif-Folklore, sondern für verantwortungsvolle Verhandlungsführung."

Der Landeselternausschuss ruft die Tarifparteien dazu auf, konstruktiv und lösungsorientiert zu verhandeln. "Jetzt ist keine Zeit für Tarif-Folklore, sondern für verantwortungsvolle Verhandlungsführung", so Winheller. Weitere Kita-Streiks sollten vermieden werden. Arbeitgeber und Gewerkschaften müssten ihren Beitrag leisten, fordert der Elternvertreter.

Unbefristete Streiks? Nachgefragt bei den Gewerkschaften

Doch wie wahrscheinlich sind unbefristete Warnstreiks an den Kitas in Rheinland-Pfalz? "Echt kursiert das?", fragt Jürgen Knoll, Geschäftsführer bei ver.di Pfalz lachend. "Wir hoffen, dass die Arbeitgeber ein tragfähiges Angebot vorlegen. Sollte dies nicht der Fall sein, schließen wir unbefristete Streiks als weitere Möglichkeit nicht aus", sagt er mit Verweis auf die nächste Verhandlungsrunde am Montag und Dienstag kommende Woche in Potsdam. "Betteln ist nicht."

Zuletzt hatte es 2015 unbefristete Warnstreiks in Kitas gegeben dpa Bildfunk Picture Alliance

GEW: Alle Optionen offen

Auch bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Rheinland-Pfalz wird grundsätzlich ein unbefristeter Streik oder ein Streik über mehrere Tage nicht von vornherein ausgeschlossen. Man lasse sich alle Optionen offen. Sollte in Potsdam kein Ergebnis erzielt werden, werde die Reaktion maßgeblich davon abhängen, ob etwa ein nächster Termin vereinbart oder die Verhandlungen ergebnislos abgebrochen wurden.

"Unbefristete Streiks sind möglich, es gab sie auch schon 2015", erinnert SWR-Wirtschaftsexperte Lutz Heyser. Doch diese Streiks wollen seiner Einschätzung nach beide Gewerkschaften nicht. Heyser ist gespannt, welches Angebot die Arbeitgeber am Montag vorlegen werden. Bislang hatten sie die Kern-Forderung der Gewerkschaften nach einer höheren Eingruppierung der Erzieher und Erzieherinnen von 8a nach 8b abgelehnt. Das würde rund eine halbe Milliarde Euro mehr kosten, was die Haushaltslage nach der Corona-Pandemie nicht zulasse, so die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA).

Von der VKA hieß es, man arbeite mit Hochdruck an einer Tarifeinigung am 17. Mai.