Erzieherinnen und Erzieher in RLP wollen mehr Geld und Zeit

Gewerkschaften und Arbeitgeber verhandeln seit Freitag in Potsdam über die Einkommen von Kita-Erzieherinnen und -Erziehern sowie von Angehörigen anderer sozialer Berufe. Auch in Rheinland-Pfalz erwarten die Beschäftigten nicht nur ein deutliches finanzielles Plus.

Besonders belastet in der Corona-Pandemie waren nicht nur die Beschäftigten in der Krankenpflege oder an der Supermarktkasse, sondern sicherlich auch die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertagesstätten.

Personalausfall, Infektionsgefahr, ständig wechselnde Vorgaben: "Die Situation ist sehr belastend. Man fühlt sich insgesamt sehr allein gelassen", sagt Leonarda Hamm, Erzieherin in einer Mainzer Kita. "Es braucht deutlich mehr Anerkennung, auch, indem man besser bezahlt wird", meint Hamm. Darum geht es nun von heute an bei den Tarifverhandlungen von ver.di und den kommunalen Arbeitgebern. Zuletzt hatte man sich 2015 auf drei Prozent mehr Lohn geeinigt; im März 2020 waren die Verhandlungen wegen Corona unterbrochen worden.

Es geht um bundesweit rund 330.000 Kita-Erziehungskräfte und andere Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst. Die Gewerkschaften ver.di und dbb verlangen vor allem Verbesserungen bei der Eingruppierung der Beschäftigten. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hielt den Gewerkschaftsforderungen entgegen, die Entgelte der kommunalen Beschäftigten lägen bereits meist über den Entgelten bei anderen Trägern im Sozial- und Erziehungsdienst.

Wie viel verdient man eigentlich als Erzieherin in einer Kita?

Direkt nach der Ausbildung bekommt man beim Einstieg in einer städtischen Kita rund 2.880 Euro brutto. Und das steigert sich dann mit der Zeit, mit zehn Jahren Berufserfahrung liegt man bei 3.700 Euro brutto.

Nicht nur ums Geld geht es den Beschäftigten

Drei Aspekte beschäftigen die Mitarbeitenden. Erstens: bessere Arbeitsbedingungen. Dabei geht es natürlich um die Belastung durch Corona, aber auch um andere Probleme. Die Erzieherinnen hätten gerne mehr Zeit für Organisatorisches, zum Beispiel, um Elterngespräche vorzubereiten oder auch, um pädagogische Angebote zu planen.

Zweiter Punkt: der Fachkräftemangel. Nach einer Umfrage in Kitas im vergangenen Jahr fehlen aktuell mehr als 170.000 Fachkräfte. Das bedeutet für die Erzieher Stress und Arbeitsverdichtung, darunter leidet am Ende auch die Qualität der Betreuung. Und drittens geht es dann doch ums Geld: zwar nicht um eine konkrete Erhöhung - die ist schon vereinbart zum 1. April - sondern um eine bessere Eingruppierung. Die Gewerkschaften fordern, dass Erziehungs- und Sozialberufe aufgewertet und grundsätzlich in der Gehaltstabelle höher eingestuft werden.

Wie sehen das die Arbeitgeber?

Die Kommunalen Arbeitgeber rechnen vor, dass das Gehalt von Erzieherinnen und Erziehern seit 2009 teilweise um 60 Prozent gestiegen sei, deshalb sehen sie keine Notwendigkeit, die Erziehungsberufe jetzt neu einzugruppieren.