Viele Kindertagesstätten in der Eifel und im Hunsrück blieben am Dienstag leer. Der Grund war, dass Erzieherinnen und Erzieher auf die Straße gegangen sind, um für bessere Arbeitsbedingungen zu demonstrieren. Seit Jahren kämpfen die Kita-Beschäftigen für einen neuen Tarifvertrag. Im Mai steht die nächste Verhandlungsrunde an. Sie wollen keine Verwahranstalten betreiben, sondern Zeit haben, sich um die Kinder kümmern zu können.