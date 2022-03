Die Kita bleibt zu - was Eltern tun können

Wieder einmal bleiben am Dienstag viele Kitas in Rheinland-Pfalz geschlossen - und das Organisationstalent der Eltern ist gefragt. Wohin mit den Kindern? Wie sage ich es meinem Chef? Kann ich zu Hause bleiben? Hier Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Ist mein Kind von dem Streik betroffen?

Wenn ich berufstätig bin - darf ich einfach so zu Hause bleiben, weil ich meine Kinder betreuen muss?

Darf ich meine Kinder einfach in eine andere Kita bringen?

Welche anderen Möglichkeiten gibt es?

Habe ich ein Recht darauf, im Homeoffice zu arbeiten?

Darf ich meine Kinder mit zur Arbeit bringen?

Bekomme ich die schon bezahlten Kita-Gebühren beim Streik zurück?

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten in Kitas in Zweibrücken, Pirmasens, Kaiserslautern, Speyer, Schifferstadt, Ludwigshafen, Frankenthal, Worms, Mainz, Ingelheim, Bad Kreuznach, Boppard und Weißenthurm zum Streik aufgerufen. Ob die Einrichtungen dem Aufruf folgen, ist deren Entscheidung. Auf SWR-Anfrage teilte ver.di mit, in Mainz würden voraussichtichen 54 der 61 kommunalen Kitas geschlossen bleiben. "Die Eltern in den vom Streik betroffenen Kitas" seien frühzeitig informiert worden, teilte ver.di weiter mit. Sollte es bei Ihnen Unklarheiten geben, rufen Sie am besten direkt in der Kita an.

Wenn der Streik angekündigt wurde - so wie jetzt - dürfen Eltern nicht von der Arbeit fernbleiben. Sie sind in der Pflicht, einen Ersatz für die Kinderbetreuung zu finden, seien es andere Eltern, Großeltern oder auch einen Babysitter. Der kostet natürlich Geld, das aus eigener Tasche bezahlt werden muss.

Das Wichtigste ist: Mit dem Arbeitgeber sprechen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Das gilt auch, wenn Sie wegen des Streiks zu spät kommen werden, weil Sie die Kinder zum Beispiel noch zur Oma bringen müssen. Wer einfach so unentschuldigt zu spät kommt oder fehlt, dem droht eine Abmahnung.

Manche Kitas bieten eine Notbetreuung an, auch die betroffenen Kommunen können das. Sie müssten sich also am besten in Ihrer Kita erkundigen. Eine generelle Regelung gibt es nicht – und auch keinen Rechtsanspruch für die Eltern.

Als arbeitende Eltern "in Not" können Sie für die Zeit des Streiks in Absprache mit dem Arbeitgeber entweder unbezahlt frei oder Urlaub nehmen. Wenn keine wichtigen betrieblichen Gründe gegen den Urlaub sprechen, muss der Arbeitgeber ihn auch kurzfristig genehmigen. In Absprache mit dem Chef ist auch ein spontaner Abbau von Überstunden möglich.

Arbeitgeber sind seit November 2020 dazu verpflichtet, Beschäftigten die Arbeit von zu Hause aus anzubieten - aber nur, wenn nicht betriebliche Gründe dagegen sprechen. Einen verbindlichen Rechtsanspruch auf Homeoffice haben Sie also nicht. Auch hier empfiehlt es sich, im Vorfeld mit dem Arbeitgeber zu sprechen.

Ein Recht darauf haben Sie nicht. Wenn der Arbeitgeber aber einverstanden ist und Sie trotz der Kinder arbeiten können, ist das möglich. Allerdings haben viele Arbeitgeber derzeit wegen der Corona-Lage Bedenken, zusätzliche Menschen in die Büros zu holen. Zumal die Infektionsraten bei Kita-Kindern in den letzten Wochen hoch waren. An manchen Orten haben Kinder auch aus Sicherheitsgründen nichts zu suchen, und in manchem Großraumbüro können die Kolleginnen und Kollegen möglicherweise nicht mehr konzentriert arbeiten.

Einen einheitlichen Rechtsanspruch darauf gibt es nicht. Jede Kommune regelt unterschiedlich, ob und wie viel der Gebühren sie zurückzahlt. Häufig sind solche Gebührenerstattungen aufgrund eines Streiks in den Beitragssatzungen ausgeschlossen. In der Vergangenheit haben aber immer wieder Kita-Träger Geld zumindest teilweise erstattet. Eine Nachfrage beim Träger lohnt sich also auf jeden Fall.