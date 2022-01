Knapp drei Viertel des Kita-Personals in RLP ist geboostert

Rheinland-Pfalz hat erstmals die Booster-Quote von Kita-Personal ermittelt. Demnach haben mehr als 71 Prozent der Beschäftigten in Kitas ihre Auffrischungsimpfung erhalten.

Das hat das rheinland-pfälzische Bildungsministerium dem SWR mitgeteilt. Die Booster-Impfung gilt derzeit als bester Schutz gegen die hoch ansteckende Omikron-Variante. Experten empfehlen deshalb, vor allem die Mitarbeiter in wichtigen Einrichtungen zu boostern.

Die höchsten Booster-Quoten in Rheinland-Pfalz gibt es zurzeit im Rettungsdienst und in den Schulen. Dort haben nach Angaben der Landesregierung jeweils rund 80 Prozent der Beschäftigten bereits ihre Auffrischungsimpfung erhalten. Bei der Polizei und in Altenheimen waren zuletzt jeweils mindestens 60 Prozent der Mitarbeiter geboostert. Zum Vergleich: In der Gesamtbevölkerung von Rheinland-Pfalz haben nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts aktuell (Stand 21.01.22) knapp 51 Prozent der Menschen ihre Auffrischungsimpfung bekommen.

Wie viele Mitarbeiter in anderen wichtigen Berufen der sogenannten kritischen Infrastruktur - etwa bei der Feuerwehr oder der Stromversorgung - geboostert sind, dazu kann die Landesregierung derzeit keine Angaben machen.