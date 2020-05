Die rheinland-pfälzischen Kitas gehen einen weiteren Schritt Richtung Regelbetrieb. Besonderen Vorrang sollen dabei Vorschulkinder sowie die Kinder von Vollberufstätigen und Alleinerziehenden haben.

Das Bildungsministerium hat gemeinsam mit den kommunalen und sonstigen Trägern von Kitas, Elternvertretern und Gewerkschaften die neuen Leitlinien für weitere Kita-Öffnungen erarbeitet. Sie wurden am 20. Mai von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) in Mainz vorgestellt. Hier alle wichtigen Fakten im Überblick.

Was ändert sich mit der "eingeschränkten Regelbetreuung"?

Ziel ist nach Angaben des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums, die Vorschulkinder auf ihre Einschulung nach den Sommerferien vorzubereiten. Sie bildeten die größte Gruppe in den rheinland-pfälzischen Kitas. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten vor Ort sollten außerdem Kinder mit besonderen Bedürfnissen sowie Kinder von Alleinerziehenden und Vollberufstätigen berücksichtigt werden. Außerdem wurde angekündigt, dass Neuaufnahmen und Eingewöhnungen nun wieder stattfinden können.

Den Einrichtungen soll ein gewisser Spielraum eingeräumt werden, in welchem Ausmaß und welchem Tempo sie zur "eingeschränkten Regelbetreuung" übergehen. Dabei sollen das Infektionsgeschehen, das verfügbare Personal und dessen Struktur sowie die Räumlichkeiten vor Ort berücksichtigt werden. Auch, ob und in welchem Ausmaß Masken getragen werden sollen, dürfen die Einrichtungen demnach selbst entscheiden.

Gibt es zusätzliche Unterstützung?

Die Ministerin kündigte an, dass Eltern als Hilfspersonal verpflichtet werden könnten. Dafür werde es auch zusätzliches Geld vom Land geben. Auch die Träger haben zugesagt, die Raum- und Personalkapazitäten auszubauen, um das Angebot schrittweise vergrößern zu können.

Welche Regeln sind zu beachten?

Die Ministerin betonte, dass die Gesundheit an vorderster Stelle stehe. Das Land trage Verantwortung für die Erzieher, die Kinder und deren Eltern. Sie verwies daher auf die bereits geltende Hygieneempfehlung für Kitas. Klar sei, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern in Kitas nicht einzuhalten sei. Es solle aber darauf geachtet werden, dass die Gruppen klein blieben und sich nicht mischten. Deshalb sollen die Einrichtungen zum Beispiel Betreuung im Freien anbieten. Eine Maskenpflicht in den Einrichtungen gilt nur für Eltern beim Bringen und Abholen, nicht aber für Kinder oder Mitarbeiter. Sollte es Infektionen geben, werde deshalb anlassbezogen, flächendeckend und schnell in enger Absprache mit den jeweils zuständigen Gesundheitsämtern getestet.

Dauer 1:36 min Bildungsministerin Hubig stellt Kita-Konzept vor Alle Kita-Kinder in Rheinland-Pfalz sollen spätestens Anfang Juni wieder eine Einrichtung besuchen können. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) stellte dazu ein gemeinsames Konzept von Land, Kita-Trägern, Elternvertretern und Gewerkschaften vor.

Ausschnitt aus dem Kita-Hygieneplan Bei bestimmten Personengruppen (Erwachsene und Kinder) ist das Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf höher [...] Diese Personengruppen benötigen einen besonderen Schutz und sollten daher derzeit nicht in Einrichtungen eingesetzt werden. Die Entscheidungen sind durch die Arbeitgeber vor Ort zu treffen. Da das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf mit zunehmendem Alter steigt, sollte vor Ort geklärt werden, inwieweit Personal ab 60 Jahren eingesetzt werden kann.

Hygieneplan für Kitas in Rheinland-Pfalz: Empfehlungen des Bildungsministeriums, der Kommunalen Spitzen und des Landesjugendamtes (Stand: 5.5.2020)

Was gilt bis dahin?

Die wegen der Corona-Pandemie seit Mitte März geschlossenem Kitas bieten zurzeit eine "erweiterte Notbetreuung" an. Das Angebot richtet sich laut Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) vor allem an Eltern, die darauf angewiesen sind, Beruf und Familie wieder besser vereinbaren zu können. Aber auch Kinder, "die es nicht mehr aushalten", ihre Freunde so lange nicht sehen zu können, seien eingeladen, wieder in die Kita zu kommen.