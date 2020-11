In rheinland-pfälzischen Kitas könnte es wohl kürzere Öffnungszeiten geben. So hieß es nach einem Treffen der KiTa-Spitzenverbände am Freitag.

Rheinland-Pfalz wolle die Leitlinien für den Regelbetrieb der Kindertagesstätten anpassen, erklärte eine Sprecherin des Bildungsministeriums am Freitag nach einem Treffen der Kita-Spitzenverbände - also Trägern, Gewerkschaften und Eltern. Eltern müssten sich örtlich auf kürzere Öffnungszeiten einstellen, damit die Kinder in festen Gruppen bleiben könnten. Die Leitlinien sollen demnach kommende Woche angepasst werden, um besser auf die unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort eingehen zu können. Für größere Kitas könne dies laut Ministerium bedeuten, dass sie ihre Öffnungszeiten verkürzen, um getrennte Gruppen zu ermöglichen. Video herunterladen (6 MB | MP4) Schon jetzt bitten einige Kitas Eltern, ihre Kinder später zu bringen oder früher abzuholen, da eine Betreuung in Randzeiten normalerweise in gemischten Gruppen erfolgt. Dies soll aber wegen Corona vermieden werden. Video herunterladen (9,4 MB | MP4)