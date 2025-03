In mehreren Häusern in RLP hat es gebrannt, in Kitas und Kliniken wird heute gestreikt und Rock am Ring ist ausverkauft. Das und mehr im RLP-Newsticker am Morgen!

Sendung am Fr. , 7.3.2025 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz