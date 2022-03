Warnstreik in Kitas: Demo in Mainz

In Mainz sind am Dienstag rund 300 Beschäftigte aus dem Erziehungs- und Sozialdienst unter anderem für bessere Arbeitsbedingungen durch die Innenstadt gezogen. Die Gewerkschaft ver.di hatte dazu aufgerufen. Die Kindertagesstätten seien am Limit und könnten oft ihrem pädagogischen Auftrag nicht mehr gerecht werden, sagt Erzieherin und ver.di-Sprecherin der Betriebsgruppe Kitas in Mainz, Evin Issem. Wegen des Warnstreiks waren in vielen Städten in Rheinland-Pfalz Kitas geschlossen.