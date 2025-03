Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:39 Uhr Wershofen: Vier Verletzte nach Unfall In Wershofen (Kreis Ahrweiler) ist am Montagnachmittag eine Autofahrerin von der Fahrbahn abgekommen und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Eine verletzte Beifahrerin musste schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Drei weitere Verletzte mussten ebenfalls in Krankenhäuser gebracht werden. Die Straße L74 wurde zeitweise gesperrt. Sendung am Di. , 11.3.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

9:29 Uhr Der Dreck muss weg! Freiwillige haben am Wochenende 44 Kubikmeter Müll in Speyer gesammelt. Das sind mehrere große Container voll mit Müll. Insgesamt haben 2.800 Helferinnen und Helfer aus Kitas, Schulen und Vereinen am 22. "Dreck-weg-Tag" in Speyer Grünflächen sauber gemacht. Gefunden haben sie dabei Altreifen, Ölkanister und - Achtung - ein Surfbrett. Wer sowas einfach wegwirft? Sendung am Di. , 11.3.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

9:22 Uhr 🐦‍⬛ Thürer Wiesen: Bislang 200 tote Vögel Nach dem Unfall mit einem Heizöl-Tanker im Naturschutzgebiet Thürer Wiesen sind laut Wildvogel-Auffangstation Kirchwald bislang etwa 200 Vögel gestorben. Die Vogelschützer sind noch jeden Tag in dem Feuchtgebiet unterwegs, um ölverschmierte Tiere zu retten. Von den 76 Vögeln, die am ersten Tag der Rettungsaktion aus dem Naturschutzgebiet geholt wurden, sei die Hälfte noch am selben Tag gestorben. Betroffen sind Graureiher, Blesshühner, Stockenten, Teichhühner und Kormorane. Die Vogelschützer rechnen damit, dass sie die Tiere circa vier bis sechs Wochen aufpäppeln müssen, bis sie wieder freigelassen werden können. Bei dem Unfall im Februar hatte ein Tanklaster ein Großteil des geladenen Heizöls verloren. Das war im Anschluss in die Oberflächenentwässerung der Bundesstraße und in ein großes Regenrückhaltebecken gelangt. Die Naturschutzorganisation BUND spricht von einem Katastrophenfall. Meine Social-Kolleginnen und -Kollegen haben die Suche nach Vögeln Ende Februar für euch zusammengefasst: Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell Sendung am Di. , 11.3.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

9:14 Uhr Vor zwei Jahren wurde Luise getötet Ich kann mich noch an die Nachricht erinnern: Ein 12-jähriges Mädchen wird mutmaßlich von zwei etwa gleichaltrigen Mitschülerinnen in Freudenberg erstochen. Es ist eine Nachricht, die die Menschen deutschlandweit umgetrieben hat. Der Fall ist inzwischen zwei Jahre her. Doch die Staatsanwaltschaft Koblenz konnte die beiden mutmaßlichen Täterinnen nicht anklagen - sie waren zu jung. Vielleicht müssen sie jedoch bei einem Zivilprozess noch aussagen, denn Luises Eltern haben Ende 2023 vor dem Landgericht Koblenz eine Zivilklage gegen die beiden eingereicht. Das besondere an einem Zivilprozess ist, dass das Alter der mutmaßlichen Täterinnen dabei keine Rolle spielt. Um zu klären, wie sehr die Angehörigen unter dem Tod von Luise zu leiden haben, wurden laut Gericht mehrere Gutachten in Auftrag gegeben. Aktuell ist aber immer noch unklar, ob es wirklich zu einem Prozess kommt. Nach Angaben eines Gerichtssprechers könnte es auch sein, dass die Parteien sich außergerichtlich einigen. Erster Todestag: Alles Wichtige zum Fall der getöteten Luise aus Freudenberg Sendung am Di. , 11.3.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

9:10 Uhr Das ist an einem 11. März passiert 2020: Ein Tag, an den wir vermutlich alle ungern zurückblicken. Am 11. März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation den Ausbruch des Coronaviruses offiziell zur Pandemie. Die neue Krankheit verbreitete sich global in alle Richtungen. 2011: Auch dieser Tag geht in die Geschichtsbücher ein. Am 11. März 2011 kommt es in Fukushima zur Nuklearkatastrophe. Infolge eines Tsunamis kommt es in einem Atomkraftwerk zur Kernschmelze. Unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird schließlich der Atomausstieg beschlossen. 2009: An diesen Tag werden sich womöglich auch einige noch erinnern. Am 11. März 2009 läuft ein 17-Jähriger in der Albertville-Realschule in Winnenden (Baden-Württemberg) Amok. Er ermordete acht Schüllerinnen, einen Schüler und drei Lehrerinnen. Er nimmt sich selbst das Leben, nachdem er von einem Polizisten angeschossen wird. Drei Monate später wurde das deutsche Waffenrecht verschärft.

9:00 Uhr Mobile Sperren für mehr Sicherheit in Kaiserslautern Nach der schrecklichen Amokfahrt in Mannheim stellen sich viele Städte eine Frage: Wie kann mehr Sicherheit in den Städten aussehen? Kaiserslautern hat auf diese Frage für sich eine Antwort gefunden: mobile Durchfahrtssperren. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung entschieden. Die Sperren sollen insbesondere bei Volksfesten zum Einsatz kommen und die Zufahrtsmöglichkeiten blockieren. Dafür möchte die Stadtverwaltung in Kaiserslautern 20 mobile Sperren anschaffen und investiert 300.000 Euro. Diese Sperren sollen es möglich machen, dass bei einem Notfall Rettungskräfte schnell durchgelassen werden können - aber Unbefugte mit ihrem Fahrzeug nicht in die Nähe der Veranstaltung kommen können. Sendung am Di. , 11.3.2025 8:25 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

8:46 Uhr Streik in der Pfalz - auch Krankenhäuser betroffen Auch in der Pfalz hat die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten im öffentlichen Dienst wieder zu Warnstreiks aufgerufen. Deswegen kann es in mehreren Bereichen zu Einschränkungen kommen - neben Kitas auch in Krankenhäusern. Laut ver.di seien mit den Verantwortlichen Pläne für die Notbetreuung und medizinische Notfälle erarbeitet worden. Aber es werde wohl zu deutlichen Einschränkungen kommen, vor allem in den Städten Ludwigshafen, Speyer oder Neustadt. In Ludwigshafen wird ab 11 Uhr demonstriert. Sendung am Di. , 11.3.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

8:42 Uhr Zukunftsforscher zur Attraktivität der Städte In Mainz findet heute und morgen der Fußverkehrskongress statt. Meine Kollegin Stefanie Hoppe hat dafür mit dem Zukunftsforscher Stefan Carsten gesprochen. Er sagt: "Wir werden weniger Autos haben, wir werden mehr Fußgänger, mehr Fahrradfahrer, mehr ÖPNV und mehr Sharing-Teilnehmer haben." Das Auto werde aus den Städten zurückgedrängt. Das gesamte Interview könnt ihr hier nachlesen: Zukunftsforscher: So werden Städte für Fußgänger attraktiver und sicherer

8:35 Uhr Kita-Streik: Das fordern die Beschäftigten Die Gewerkschaft GEW verhandelt bereits seit Ende Januar mit Bund und Kommunen über eine Gehaltserhöhung. Sie fordern 8 Prozent mehr Lohn, aber mindestens 350 Euro. Bislang hätten die Arbeitgeber allerdings kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt, so die Gewerkschaft. Außerdem fordern sie eine Entlastung für die Beschäftigten und mehr freie Tage. Die Demo in Kirchheimbolanden startet um 11 Uhr an der Stadthalle, zieht durch die Stadt und endet mit einer Kundgebung auf dem Römerplatz. Es werden rund 1.000 Menschen erwartet. Sendung am Di. , 11.3.2025 7:25 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

8:25 Uhr ÖPNV in Mainz und Rheinhessen auch von Streik betroffen Neben den Kita-Beschäftigten ist in Mainz und Bad Kreuznach sowie den Kreisen Mainz-Bingen und Bad Kreuznach wegen des Warnstreiks auch der ÖPNV betroffen. Hier fallen viele Busse und Straßenbahnen aus. Die Gewerkschaft ver.di hatte in Mainz zum Streik aufgerufen. Sie fordert unter anderem 8 Prozent mehr Geld. In der Landeshauptstadt werden einige Buslinien sogar bis Freitagfrüh nicht bedient, weil die Wiesbadener ESWE Verkehr noch länger bestreikt wird. Im Mainzer Stadtgebiet und im Kreis Mainz-Bingen wird heute zudem kein Müll abgeholt. Informiert euch bestenfalls vorab, ob eure Busse und Bahnen fahren! Sendung am Di. , 11.3.2025 8:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

8:12 Uhr Einbruch in Café in Weißenthurm In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in Weißenthurm (Kreis Mayen-Koblenz) in ein Café eingebrochen. Sie sollen laut Polizei die Fenster aufgehebelt haben und dann Münzgeld aus einem Spielautomaten geklaut haben. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, darf sich gerne bei der Polizei melden! Sendung am Di. , 11.3.2025 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

8:00 Uhr 🗺️ Das wird wichtig in Deutschland und der Welt Die EU-Kommission stellt heute Vorschläge für schnellere Rückführungen von abgelehnten Asylbewerbern vor. Ziel ist es, Abläufe effizienter zu gestalten. Derzeit kehrt nach Angaben der Brüsseler Behörde nur etwa ein Fünftel der Personen, die zur Ausreise verpflichtet sind, in ihre Herkunftsländer zurück. Viele bleiben im Land, oft weil Herkunftsstaaten die Aufnahme verweigern oder Verfahren zu lange dauern. Die Generalstabschefs von Unterstützerländern der Ukraine beraten am Abend in Paris über eine Entsendung von Truppen zur Absicherung eines möglichen Friedensabkommens. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron organisiert das Treffen, bei dem Deutschland durch den Generalinspektor der Bundeswehr, Carsten Breuer, vertreten ist. Auch Großbritannien und Polen sollen bei den Beratungen dabei sein. Der FC Bayern München hat heute im Rückspiel beim deutschen Fußball-Meister Bayer Leverkusen beste Chancen, ins Viertelfinale der Champions League einzuziehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ist nach dem 3:0 im Achtelfinal-Hinspiel klarer Favorit. Leverkusen hofft dagegen vor heimischer Kulisse auf ein Wunder.

7:45 Uhr Mann und Frau wegen zweifachen Mordes angeklagt Vielleicht könnt ihr euch noch an diesen Fall aus dem letzten Oktober erinnern: Da wurden am Rodder Maar im Kreis Ahrweiler die verbrannten Körper zweier Männer gefunden. Nun hat die Staatsanwaltschaft Koblenz deswegen einen Mann und eine Frau wegen Mordes angeklagt. Das Motiv soll Habgier gewesen sein. Meine Kollegin Sandra Thyssen hat die Infos zur Anklage hier zusammengefasst. Audio herunterladen (591 kB | MP3)

7:33 Uhr Ehemaliger Schüler wegen Unterschlagung in Bad Kreuznach vor Gericht Nanu, heute scheint der Tag der vielen Prozesse zu sein. In Bad Kreuznach muss sich ein ehemaliger Schüler aus Pfaffen-Schwabenheim wegen Unterschlagung verantworten. Der Abiturient soll dem Abiball-Kommitee angehört haben, für das er ein Konto einrichtete. Das Geld, das seine Mitschüler und Mitschülerinnen auf das Konto einzahlten, sollte für die Finanzierung des Abiballs genutzt werden. Nach Angaben des Gerichts soll der Schüler aber mehr als 4.000 Euro für sich selbst ausgegeben haben. Weitere fast 7.000 Euro soll er als Bargeld zuhause verwahrt haben. Auch das hatte er laut Anklage für sich abgezweigt. Sendung am Di. , 11.3.2025 6:25 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

7:20 Uhr 80-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht Ein 80-jähriger Mann muss sich heute wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Frankenthal verantworten. Der Vorwurf: Er soll seine 72-jährige Lebensgefährtin im Juni 2024 mehrfach geschlagen haben. Das Paar soll im Auto unterwegs gewesen sein, als ein Streit ausgebrochen ist. Während der Fahrt habe der Angeklagte seiner Partnerin eine gefüllte Plastikflasche auf den Fuß geworfen. Im Anschluss soll er auf einen Feldweg gefahren sein und die 72-Jährige mehrfach geschlagen, getreten und beleidigt haben. Die Frau musste ins Krankenhaus. Sendung am Di. , 11.3.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

7:03 Uhr Ameisenplage in Monsheim geht wieder los Die Verbandsgemeinde Monsheim im Landkreis Alzey-Worms klagt angesichts steigender Temperaturen erneut über eine Ameisenplage. Privatleute holen nach Angaben von Bürgermeister Bothe wieder verstärkt Köderdosen ab, um die invasive Art zu bekämpfen. Schon im vergangenen Jahr hatte die VG Probleme mit den Insekten. Erste Schäden waren im April 2024 bereits sichtbar. Sendung am Di. , 11.3.2025 5:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:53 Uhr A61: Schwerer Verkehrsunfall mit Vollsperrung bei Bingen Auf der A61 in Richtung Ludwigshafen zwischen den Anschlussstellen Dorsheim und Bingen-Mitte ist es in der vergangenen Nacht um 1:50 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Lkw stand am Seitenstreifen, da ein geplatzter Reifen ausgetauscht werden musste. Die Stelle wurde während des Reifenwechsels von einem Streifenwagen der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim abgesichert. Ein weiterer Lkw ist jedoch auf das Polizeiauto aufgefahren und kollidierte im Anschluss mit dem stehenden Lkw. Aktuell ist die Autobahn nach wie vor voll gesperrt. Sendung am Di. , 11.3.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

6:45 Uhr Prozess um Krankenkassenbetrug Ein 59-Jähriger aus Trier soll insgesamt 120.000 Euro zu Unrecht von Krankenkassen erhalten haben. Dafür steht er heute vor dem Amtsgericht Trier. Er soll laut Anklage medizinische Produkte wie Prothesen oder Orthesen nicht an Kunden übergeben und in mehreren Fällen fehlerhafte oder nicht vorgesehene Teile eingebaut haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, dass er die medizinischen Produkte trotzdem mit mehreren Kassen abgerechnet hat. Sendung am Di. , 11.3.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

6:36 Uhr 🚗 Mehr Einsätze für Pannenhelfer des ADAC in RP Na, musstet ihr im vergangenen Jahr auch mal den ADAC rufen? Die ADAC-Pannenhelfer sind im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz häufiger ausgerückt als noch im Jahr 2023. Insgesamt gab es 213.761 Einsätze - ein Plus von 4,1 Prozent, wie der ADAC mitteilt. Auch bundesweit sind die Zahlen gestiegen, aber weniger deutlich. Hier gab es 2,9 Prozent mehr Einsätze. In rund 45 Prozent aller Fälle war eine defekte oder leere Batterie verantwortlich. Das waren aber nicht nur alte Autos mit Verbrennungsmotor. In knapp 43.700 Fällen wurde die ADAC-Verkehrswacht von E-Auto-Fahrern und -Fahrerinnen zu Hilfe gerufen. Sendung am Di. , 11.3.2025 5:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:08 Uhr So wird das Wetter heute Heute kehrt für den einen oder die andere Pullover-Wetter zurück nach Rheinland-Pfalz: Mit Höchsttemperaturen von 8 bis 17 Grad wird es nicht mehr so warm wie zuletzt. Dazu gibt es viele Wolken und einzelne Schauer, wie Wetterexperte Sven Plöger gestern Abend in seiner Vorhersage verraten hat. Video herunterladen (26,5 MB | MP4)

6:02 Uhr ❗Das wird heute wichtig im Land Geschlossene Kitas, ruhende Busse und Bahnen, volle Mülltonnen: In Rheinland-Pfalz müssen sich die Menschen heute wieder auf einen Warnstreik im öffentlichen Dienst einstellen. In mehreren Städten haben die Gewerkschaften ver.di und GEW zudem zu Kundgebungen der Beschäftigten aufgerufen. Am Landgericht Zweibrücken wird heute das Urteil in einem Prozess um schwere Brandstiftung gefällt. Angeklagt ist ein zum Tatzeitpunkt 51-Jähriger. Der Mann wurde im vergangenen Jahr im Städtischen Krankenhaus Pirmasens behandelt und soll die Bettdecke seines Bettes angezündet haben. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. In Mainz beginnt heute der 5. Deutsche Fußverkehrskongress. Dabei beraten Experten und Expertinnen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft über innovative und wirksame Strategien und Projekte für den Fußverkehr. Das Motto der Veranstaltung lautet: "Schritt für Schritt in die Innenstadt der Zukunft".