Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:20 Uhr 👀 Der Blick auf die Straßen Staus, Behinderungen, Sperrungen? Besser ist es, rechtzeitig Bescheid zu wissen. Was auf den Straßen in Rheinland-Pfalz so los ist heute morgen, könnt ihr in unseren Verkehrsmeldungen nachlesen: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:08 Uhr So wird das Wetter heute Heute kehrt für den einen oder die andere Pullover-Wetter zurück nach Rheinland-Pfalz: Mit Höchsttemperaturen von 8 bis 17 Grad wird es nicht mehr so warm wie zuletzt. Dazu gibt es viele Wolken und einzelne Schauer, wie Wetterexperte Sven Plöger gestern Abend in seiner Vorhersage verraten hat. Video herunterladen (26,5 MB | MP4)

6:02 Uhr ❗Das wird heute wichtig im Land Geschlossene Kitas, ruhende Busse und Bahnen, volle Mülltonnen: In Rheinland-Pfalz müssen sich die Menschen heute wieder auf einen Warnstreik im öffentlichen Dienst einstellen. In mehreren Städten haben die Gewerkschaften ver.di und GEW zudem zu Kundgebungen der Beschäftigten aufgerufen. Am Landgericht Zweibrücken wird heute das Urteil in einem Prozess um schwere Brandstiftung gefällt. Angeklagt ist ein zum Tatzeitpunkt 51-Jähriger. Der Mann wurde im vergangenen Jahr im Städtischen Krankenhaus Pirmasens behandelt und soll die Bettdecke seines Bettes angezündet haben. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. In Mainz beginnt heute der 5. Deutsche Fußverkehrskongress. Dabei beraten Experten und Expertinnen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft über innovative und wirksame Strategien und Projekte für den Fußverkehr. Das Motto der Veranstaltung lautet: "Schritt für Schritt in die Innenstadt der Zukunft".