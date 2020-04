per Mail teilen

Hygienevorschriften einhalten und Abstand halten, das ist vor allem in Kitas ein Ding der Unmöglichkeit.

Hygienevorschriften einhalten und Abstand halten, das ist vor allem in Kitas ein Ding der Unmöglichkeit. Tränen trocknen und Po abputzen geht nun mal nicht auf Distanz. Wie Erzieher, Eltern und Kinder diese Zeit erleben - am Beispiel einer Kita in Rheinhessen.