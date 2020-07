Kitas im Regelbetrieb, Schulen im Präsenzunterricht: Viele Eltern machen sich jetzt schon Sorgen, wenn Kitas oder Schulen die Kinder beim kleinsten Schnupfen aus Angst vor Corona nach Hause schicken. Das Land will Abhilfe schaffen.

Ob laufende Nase oder Allergie: Zurzeit werden Kinder mit Schnupfen von der Kita oder Schule heimgeschickt, um das Infektionsrisiko so gut wie möglich zu reduzieren. Auch Geschwisterkinder müssen daheimbleiben - eine Herausforderung für viele Eltern.

Das Problem sei bekannt, sagte Andreas Winheller, Vorsitzender des Landeselternausschusses (LEA) Rheinland-Pfalz dem SWR. In vielen Bundesländern seien Elternvertretungen darüber mit den Landesregierungen im Gespräch - in einigen Ländern gebe es schon die Klarstellung, dass einfacher Schnupfen ohne Fieber kein Ausschlussgrund im Regelbetrieb sei, so Winheller.

Ministerium und Experten erstellen Leitlinien

Auch in Rheinland-Pfalz sei das Problem bekannt, teilte das Bildungsministerium dem SWR mit. Deswegen erarbeite das Land derzeit Leitlinien, die mehr Sicherheit und Klarheit für Eltern, Erzieher und Lehrkräfte bringen sollen.

In Fällen in denen beispielsweise "nur die Nase" laufe oder ein Kind an Heuschnupfen leide, werde das Land den Leitfaden noch vor dem Start des Kita-Regelbetriebs zum 1. August herausgeben, so das Bildungsministerium.

Die Leitlinien sollen gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium und Gesundheitsexperten sowie dem Leiter der Kinderklinik in Mainz ausgearbeitet werden.

Schließungen müssen vermieden werden

"Wir leben noch immer in einer Pandemie", hieß es aus dem Ministerium. Menschen müssten sich noch strenger an Regeln halten und disziplinieren, damit die Systeme Schule und Kita gut funktionieren könnten und es nicht erneut zu Schließungen komme.

Das Bildungsministerium appelliert trotzdem an die Eltern: "Kranke Kinder gehören weder in Kita noch in Schule."