Glocken des Mainzer Doms läuten für die Ukraine

per Mail teilen

Ein Symbol für die Solidarität mit der Ukraine - und für die Trauer um die Verstorbenen: Sieben Minuten lang haben die Glocken des Mainzer Doms am Donnerstag ab 12 Uhr für den Frieden geläutet. "Eine Minute für jeden Tag dieses unsinnigen Krieges" - so die Europäische Vereinigung der Dombaumeister, die zu der Aktion aufgerufen hat. Kathedralen in ganz Europa haben mitgemacht.